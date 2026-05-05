Nông nghiệp Hòa Phát sắp trả cổ tức tiền mặt lớn

An Thái | 05-05-2026 - 16:13 PM | Thị trường chứng khoán

Nông nghiệp Hòa Phát sắp trả cổ tức tiền mặt lớn

Dự kiến doanh nghiệp sẽ chi gần 600 tỷ để thanh toán cổ tức cho cổ đông ngay đầu tháng 6.

Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã: HPA) v ừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng là 19/05/2026. Tỷ lệ thực hiện là 21%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.100 đồng.

Với 285 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến HPA sẽ chi gần 600 tỷ để thanh toán cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến từ 03/06/2026.

Trước đó, doanh nghiệp đã có 2 đợt chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 35,464%, tương ứng số tiền gần 947 tỷ đồng. Hoàn tất đợt trả cổ tức sắp tới, tổng tỷ lệ cổ tức mà cổ đông HPA nhận về là 56,464%.

Năm 2026, HPA đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.005 tỷ đồng, cổ tức dự kiến mức chi trả cổ tức cho năm 2026 là 30%.

Trên thị trường, cổ phiếu HPA vừa niêm yết trên sàn HOSE vào ngày 6/2/2026 với giá 41.900 đồng/cổ phiếu. Hiện chốt phiên 5/5, thị giá đạt 37.000 đồng/cp.

An Thái

