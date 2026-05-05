Novaland phát thông báo sau 2 phiên cổ phiếu giảm sàn liên tiếp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa công bố quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết.

Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết là 2.232.018.549 cổ phiếu, số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết là 2.234.496.474 cổ phiếu, tương ứng số lượng tăng lên gần 2,5 triệu đơn vị.

Đây là lượng cổ phiếu mới phát hành để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực từ 06/05/2026.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL ghi nhận diễn biến không mấy khả quan sau dịp nghỉ lễ. Hai phiên liên tiếp 4-5/5, thị giá đều giảm hết biên độ, hiện đã rơi xuống mức 17.800 đồng/cp. Áp lực bán mạnh chưa có dấu hiệu dừng lại với hàng triệu cổ phiếu chất bán tại giá sàn. Vốn hóa bốc hơi hơn 6.000 tỷ đồng, xuống còn 39.700 tỷ.

Đà giảm không phanh này xuất hiện ngay sau khi cổ phiếu này vừa trải qua một nhịp bứt phá ngoạn mục: trong vòng 2 tháng qua, NVL đã tăng gấp đôi giá trị, thiết lập vùng đỉnh cao nhất trong vòng 3 năm.

Trong khi đó, tình hình kinh doanh của Novaland lại tương đối khởi sắc khi doanh thu đạt khoảng 3.587 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước và xác lập mức cao nhất trong 5 quý gần đây. Sau khi khấu trừ các chi phí, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 860 tỷ đồng, tương đương mức lãi ròng hơn 10 tỷ đồng mỗi ngày. Đây là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp duy trì được đà tăng trưởng dương, cải thiện đáng kể so với mức lỗ hơn 476 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Mới đây, Novaland vừa có sự thay đổi nhân sự cấp cao khi HĐQT bầu ông Bùi Cao Nhật Quân (con trai ông Nhơn) giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031, thay cho ông Bùi Thành Nhơn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng thành lập Ủy ban Chiến lược - ESG do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch.