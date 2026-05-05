Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Novaland phát thông báo sau 2 phiên cổ phiếu giảm sàn liên tiếp

An Thái | 05-05-2026 - 15:43 PM | Thị trường chứng khoán

Novaland phát thông báo sau 2 phiên cổ phiếu giảm sàn liên tiếp

Áp lực bán mạnh chưa có dấu hiệu dừng lại với hàng triệu cổ phiếu NVL chất bán tại giá sàn. Vốn hóa bốc hơi hơn 6.000 tỷ chỉ sau 2 ngày, xuống còn 39.700 tỷ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa công bố quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết.

Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết là 2.232.018.549 cổ phiếu, số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết là 2.234.496.474 cổ phiếu, tương ứng số lượng tăng lên gần 2,5 triệu đơn vị.

Đây là lượng cổ phiếu mới phát hành để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực từ 06/05/2026.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL ghi nhận diễn biến không mấy khả quan sau dịp nghỉ lễ. Hai phiên liên tiếp 4-5/5, thị giá đều giảm hết biên độ, hiện đã rơi xuống mức 17.800 đồng/cp. Áp lực bán mạnh chưa có dấu hiệu dừng lại với hàng triệu cổ phiếu chất bán tại giá sàn. Vốn hóa bốc hơi hơn 6.000 tỷ đồng, xuống còn 39.700 tỷ.

Đà giảm không phanh này xuất hiện ngay sau khi cổ phiếu này vừa trải qua một nhịp bứt phá ngoạn mục: trong vòng 2 tháng qua, NVL đã tăng gấp đôi giá trị, thiết lập vùng đỉnh cao nhất trong vòng 3 năm.

Trong khi đó, tình hình kinh doanh của Novaland lại tương đối khởi sắc khi doanh thu đạt khoảng 3.587 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước và xác lập mức cao nhất trong 5 quý gần đây. Sau khi khấu trừ các chi phí, Novaland ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 860 tỷ đồng, tương đương mức lãi ròng hơn 10 tỷ đồng mỗi ngày. Đây là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp duy trì được đà tăng trưởng dương, cải thiện đáng kể so với mức lỗ hơn 476 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Mới đây, Novaland vừa có sự thay đổi nhân sự cấp cao khi HĐQT bầu ông Bùi Cao Nhật Quân (con trai ông Nhơn) giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031, thay cho ông Bùi Thành Nhơn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng thành lập Ủy ban Chiến lược - ESG do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch.

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà đầu tư khó kiếm lời, tự doanh cũng đau đầu, CTCK lại bội thu nhờ cho vay

Nhà đầu tư khó kiếm lời, tự doanh cũng đau đầu, CTCK lại bội thu nhờ cho vay Nổi bật

Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam tồn kho kỷ lục, hơn 9.000 tỷ "lênh đênh trên biển"

Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam tồn kho kỷ lục, hơn 9.000 tỷ "lênh đênh trên biển" Nổi bật

VNG vừa bắt tay Google làm một điều chưa từng có tại Việt Nam

VNG vừa bắt tay Google làm một điều chưa từng có tại Việt Nam

14:49 , 05/05/2026
ACV, Hoàng Anh Gia Lai lãi kỷ lục

ACV, Hoàng Anh Gia Lai lãi kỷ lục

14:12 , 05/05/2026
Dòng tiền tìm nơi trú ẩn, nhóm cổ phiếu nào có thể trở thành "tâm điểm"?

Dòng tiền tìm nơi trú ẩn, nhóm cổ phiếu nào có thể trở thành "tâm điểm"?

11:21 , 05/05/2026
Petrolimex tồn kho kỷ lục gần 30.000 tỷ đồng, bất ngờ giá trị hàng mua đang đi đường

Petrolimex tồn kho kỷ lục gần 30.000 tỷ đồng, bất ngờ giá trị hàng mua đang đi đường

11:04 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên