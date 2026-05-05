Phiên 5/5: Khối ngoại mạnh tay bán ròng nghìn tỷ, một cổ phiếu ngân hàng bị "xả" hơn 400 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh phiên 5/5 nhờ lực kéo từ nhóm Vin và một số cổ phiếu ngân hàng. Đóng cửa, VN-Index tăng 21 điểm lên vùng 1.875 điểm. Điểm trừ nằm ở thanh khoản khi giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 18.900 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 998 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể: ﻿

﻿Trên HoSE, khối ngoại bán ròng gần 997 tỷ đồng

Tại chiều mua, ﻿khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu POW với giá trị khoảng 143 tỷ đồng. Xếp sau là VHM và PVT với cùng giá trị khoảng 69 tỷ đồng. Ngoài ra, VRE và VIC cũng được gom ròng đáng kể, tương ứng khoảng 51 tỷ đồng và 44 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại ACB với giá trị khoảng 427 tỷ đồng. Theo sau là HPG với khoảng 285 tỷ đồng và FPT với khoảng 134 tỷ đồng. Hai mã VCB và KDH cũng nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh, lần lượt khoảng 88 tỷ đồng và 72 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại mua ròng gần 15 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu PVS được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 21 tỷ đồng. Đứng sau là NTP với khoảng 8 tỷ đồng và VTZ với khoảng 3 tỷ đồng. Các mã VFS và IVS cũng ghi nhận mua ròng, cùng đạt xấp xỉ 1 tỷ đồng.

Ở chiều bán, SHS là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 7 tỷ đồng, tiếp đến là PLC với khoảng 5 tỷ đồng và IDC với khoảng 4 tỷ đồng. Ngoài ra, CEO và HUT cũng bị bán ròng khoảng 1 tỷ đồng mỗi mã.

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 17 tỷ đồng

Chiều mua, nhóm này mua ròng nhiều nhất cổ phiếu TVN với giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Theo sau là F88 với hơn 1 tỷ đồng, QNS gần 1 tỷ đồng, HNG khoảng 0,6 tỷ đồng và VEA khoảng 0,4 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ACV bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 22 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Các cổ phiếu ABW, MML, HBC và DDV cũng ghi nhận bán ròng nhưng giá trị không lớn, dao động quanh mức 0,1–0,5 tỷ đồ