Dabaco báo lãi ròng quý I/2026 ‘sụt giảm’ 26% so với cùng kỳ

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, MCK: DBC, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 ghi nhận doanh thu thuần gần 4.124,2 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, do áp lực từ giá vốn ở mức cao khiến lợi nhuận gộp của Dabaco giảm từ gần 817,2 tỷ đồng xuống còn gần 691 tỷ đồng, tương ứng giảm 15,4%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 16 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 14,9% so với cùng kỳ; khoản thu nhập khác hơn 7,1 tỷ đồng, tăng 31,5%.

Về các khoản chi phí trong quý I/2026, chi phí tài chính của Dabaco giảm từ 69,3 tỷ đồng xuống còn gần 61,8 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng 5,8% so với cùng kỳ, lên mức gần 135,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 114,2 tỷ đồng, tăng 6,6%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Dabaco báo lãi ròng quý I/2026 đạt hơn 374 tỷ đồng, giảm 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải trình về việc lợi nhuận sau thuế giảm, Dabaco cho biết trong quý I/2026, mặc dù sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tăng nhưng do cơ cấu tiêu thụ các sản phẩm thức ăn chăn nuôi thay đổi; giá nguyên liệu và tỷ giá ngoại tệ tăng so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận của khối thức ăn chăn nuôi giảm.

Bên cạnh đó, giá lợn hơi thấp hơn cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận của các công ty chăn nuôi lợi giảm. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận của các công ty chăn nuôi gà thuộc tập đoàn đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, công ty đã tổ chức khánh thành và đưa Nhà máy dầu giai đoạn 2 vào hoạt động, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Năm 2026, Dabaco lên kế hoạch kinh doanh với chủ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.117 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 33,5% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Dabaco giảm 277,3 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn gần 15.699,4 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận hơn 3.379,1 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng tài sản.

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 51,3% so với đầu năm, xuống còn hơn 852,3 tỷ đồng sau khi dự án Nhà máy ép dầu giai đoạn 2 được hoàn thành và đưa vào khai thác.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 7.256,3 tỷ đồng, giảm 8,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ghi nhận 5.393,6 tỷ đồng, chiếm 74,3% tổng nợ.



