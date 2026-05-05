Sacombank cắt giảm đến hơn 2.700 nhân sự chỉ trong 3 tháng

Theo Thy Thơ | 05-05-2026 - 23:08 PM | Thị trường chứng khoán

Thông tin mới nhất từ Sacombank chỉ ra nhân sự của ngân hàng này giảm trên 2.700 người trong vòng 3 tháng.

SACOMBANK giảm mạnh nhân sự - Ảnh 1.

Hội sở chính SACOMBANK tại TPHCM

Báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy, tính đến cuối tháng 3-2026, SACOMBANK và các công ty con chỉ còn 14.080 nhân viên, giảm hơn 2.700 người so với đầu năm.

Như vậy chỉ trong 3 tháng, SACOMBANK và các công ty con giảm khoảng 16% quy mô nhân sự, trong đó tập trung tinh giảm tại ngân hàng mẹ.

Bên cạnh thu hẹp nguồn lực, chi phí hoạt động của Sacombank cũng giảm 519 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước, còn chi phí cho nhân viên ở mức 2.000 tỉ đồng.

Báo cáo tài chính quý I/2026 của SACOMBANK cũng cho thấy trong 3 tháng đầu năm, lợi nhuận giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tăng trích lập dự phòng rủi ro trong bối cảnh tập trung tái cấu trúc và xử lý nợ xấu.

Cụ thể, lợi nhuận hợp nhất trước thuế khoảng 2.100 tỉ đồng, giảm gần 43% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng hơn 2.000 tỉ đồng,

Từ cuối năm 2025, SACOMBANK có nhiều thay đổi khi ông Nguyễn Đức Thụy nhận nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc. Đến tháng 4-2024, đại hội cổ đông SACOMBANK đã thống nhất chủ trương đổi tên từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc.

Sau đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị SACOMBNAK phân công ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch thường trực. Đồng thời, Hội đồng quản trị SACOMBANK cũng bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức vụ Quyền tổng giám đốc.

