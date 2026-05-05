Vinaconex có chủ tịch mới

Vinaconex vừa ban hành nghị quyết về nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Đông - thành viên HĐQT Vinaconex - được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vinaconex, nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 5/5.

Ông Nguyễn Xuân Đông làm Tổng Giám đốc Vinaconex từ cuối năm 2018 và xin từ nhiệm vị trí này hôm 28/4 vừa qua.

Từ ngày 28/4, HĐQT Vinaconex bổ nhiệm ông Phạm Thái Dương - Phó Tổng Giám đốc Vinaconex - giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của tổng công ty, với thời hạn 5 năm.

Động thái thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Vinaconex trải qua nhiều biến động đáng chú ý thời gian gần đây.

Hồi tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai cựu lãnh đạo của doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra liên quan đến các sai phạm trong hoạt động đấu thầu.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Tới - nguyên Chủ tịch Vinaconex - bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có nội dung đưa tiền cho chủ đầu tư nhằm được tạo điều kiện trúng thầu. Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu - nguyên Phó Tổng Vinaconex cũng bị điều tra với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, lãnh đạo Vinaconex cho biết hiện chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, do đó chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng của các vụ việc. Tuy vậy, doanh nghiệp thừa nhận những rủi ro nhất định có thể phát sinh trong thời gian tới.

“Chắc chắn sẽ có rủi ro, nhưng hiện chưa có cơ sở để lượng hóa mức độ ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hạn chế tác động đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026”, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.