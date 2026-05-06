FTSE cập nhập danh sách 23 cổ phiếu có thể lọt rổ chỉ số, nửa tỷ USD dự kiến chảy vào một mã bluechip

Mai Chi | 06-05-2026 - 16:20 PM | Thị trường chứng khoán

Danh sách chính thức sẽ được công bố trước kỳ đánh giá chỉ số FTSE GEIS vào tháng 9/2026. Các thay đổi từ kỳ review bán niên này dự kiến sẽ được công bố từ ngày 21/8/2026.

Theo báo cáo của SSI Research, FTSE Russell đã cập nhật danh sách các cổ phiếu đáp ứng điều kiện dựa trên nhóm không thuộc rổ thành phần. Danh sách này hiện được rút gọn còn 23 mã, thay vì 32 mã như trước đó.

Cùng với đó, FTSE Russell cũng điều chỉnh ước tính tỷ trọng của Việt Nam trong các bộ chỉ số toàn cầu, dựa trên dữ liệu tại ngày 31/3/2026. Cụ thể, tỷ trọng của Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap giảm từ 0,350% xuống 0,329%, trong khi tỷ trọng trong FTSE All-World giảm từ 0,024% xuống còn 0,020%. Tỷ trọng trong FTSE Emerging cũng điều chỉnh từ 0,227% xuống 0,192%.

Về dòng vốn, ước tính từ các quỹ ETF tham chiếu theo bộ chỉ số FTSE cho thấy tổng dòng tiền có thể vào thị trường Việt Nam đạt khoảng 1,3 tỷ USD. Trong đó, các quỹ lớn như Vanguard Total International Stock ETF và Vanguard FTSE Emerging Markets ETF được dự báo đóng góp phần đáng kể.

Xét theo từng cổ phiếu, VIC dẫn đầu về quy mô vốn hóa và dòng tiền ước tính với khoảng 498 triệu USD, tương ứng khoảng 14,6 ngày giao dịch. Các mã khác như HPG (115 triệu USD), VHM (99 triệu USD), FPT (69 triệu USD) và MSN (63 triệu USD) cũng nằm trong nhóm thu hút dòng vốn lớn.

Nhóm ngân hàng ghi nhận nhiều đại diện đáng chú ý như VCB, STB, SHB và BID, trong khi các cổ phiếu bất động sản như VRE, NVL, KBC hay KDH cũng góp mặt trong danh sách.

Hàng tỷ USD chuẩn bị đổ bộ, Việt Nam chờ một sự kiện quan trọng trong tháng 6

10 công ty chứng khoán báo lợi nhuận quý 1 "tăng bằng lần", có khoản lãi đột biến gần 2.000%

Nhóm chứng khoán đua nhau "xanh, tím" sau tin vui liên quan nâng hạng, những cổ phiếu nào dự báo hút dòng tiền lớn?

