Công an phát cảnh báo khẩn tới những ai thấy các bài viết này trên Facebook

Theo Công an xã Krong (Gia Lai), thời gian gần đây, trên nền tảng Facebook xuất hiện tình trạng nhiều tài khoản, fanpage giả mạo các cơ quan báo chí lớn như Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ và một số thương hiệu truyền thông có uy tín để chạy quảng cáo, đăng bài viết sai sự thật, dẫn dụ người dùng tham gia vào các bẫy lừa đảo liên quan đến tài sản mã hóa, tiền số và ứng dụng giả mạo.

Đây là một thủ đoạn rất tinh vi, lợi dụng tâm lý tin tưởng của người dân đối với các cơ quan báo chí chính thống để tạo dựng lòng tin giả, từ đó từng bước chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội hoặc tài sản của người dùng.

Điểm nguy hiểm của hình thức này là các đối tượng không sử dụng những trang cá nhân sơ sài, dễ bị nghi ngờ như trước, mà đầu tư rất kỹ vào việc giả mạo tên gọi, logo, hình ảnh đại diện, giao diện bài đăng, thậm chí sao chép gần như nguyên vẹn bộ nhận diện thương hiệu của các cơ quan báo chí lớn. Khi nhìn qua, nhiều người rất dễ lầm tưởng đây là fanpage chính thức hoặc bài viết được chia sẻ từ nguồn báo chí thật. Một số tài khoản còn sử dụng dấu tích xanh hoặc lợi dụng các fanpage đã có sẵn dấu xác minh để tăng độ tin cậy, khiến người dùng chủ quan, không kiểm tra kỹ mà vội vàng bấm vào nội dung quảng cáo.

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là đăng tải những bài viết có nội dung rất hấp dẫn, chẳng hạn như thông báo về chương trình tải ứng dụng nhận thưởng, nhận tiền khuyến mãi từ các sàn giao dịch tiền số lớn, tặng coin, tặng token, tặng tiền điện tử hoặc cơ hội đầu tư “độc quyền” dành riêng cho người dùng tại Việt Nam.

Sau khi người dùng tin tưởng và nhấp vào đường link, các đối tượng sẽ dẫn dụ đến những website giả mạo hoặc yêu cầu tải về các ứng dụng không rõ nguồn gốc. Những ứng dụng hoặc đường link lạ này có thể chứa mã độc nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập, quyền truy cập thiết bị, dữ liệu cá nhân, thông tin ngân hàng, mã OTP hoặc ví điện tử. Có trường hợp người dùng bị dẫn vào các giao diện giống hệt sàn giao dịch thật để đăng nhập tài khoản, nhập thông tin cá nhân và ngay sau đó bị chiếm đoạt toàn bộ tài sản số hoặc tiền trong tài khoản ngân hàng.

Công an xã Krong khuyến cáo người dân trước hết phải luôn kiểm tra, xác minh nguồn tin trước khi bấm vào bất kỳ đường link nào. Các cơ quan báo chí chính thống và các sàn giao dịch uy tín không thực hiện các chương trình tặng tiền, tặng coin, tặng tài sản số thông qua những đường link lạ, những bài quảng cáo mập mờ hoặc bằng cách yêu cầu người dùng tải ứng dụng ngoài kho chính thức. Nếu thấy một bài viết quảng cáo ưu đãi quá lớn, nhận thưởng quá dễ dàng, hoặc nội dung nghe “quá tốt để là thật”, người dân cần bình tĩnh kiểm tra lại trên website chính thức của cơ quan báo chí hoặc thương hiệu được nhắc đến.

Người dân cũng cần biết cách kiểm tra phần “Tính minh bạch của Trang” trên Facebook để xem lịch sử đổi tên, thời điểm tạo trang và vị trí người quản trị. Đây là một dấu hiệu rất quan trọng để nhận diện fanpage giả mạo.

Công an xã Krong đặc biệt nhấn mạnh ba điều người dân tuyệt đối không được làm.

Thứ nhất, không nhấp vào các liên kết lạ trong phần bình luận, tin nhắn riêng hoặc bài viết quảng cáo chưa xác thực.

Thứ hai, không tải xuống các ứng dụng từ nguồn không chính thống, nhất là những ứng dụng được quảng bá là nhận thưởng, đầu tư nhanh, kiếm tiền dễ dàng.

Thứ ba, không cung cấp thông tin OTP, mật khẩu, số tài khoản ngân hàng, thông tin CCCD, ảnh khuôn mặt hoặc mã xác thực cho bất kỳ ai trên mạng.

Trong trường hợp đã lỡ nhấp vào link lạ, tải ứng dụng nghi ngờ hoặc cung cấp thông tin tài khoản, người dân cần nhanh chóng đổi mật khẩu các tài khoản liên quan, liên hệ ngay với ngân hàng để khóa giao dịch nếu có nguy cơ bị lộ thông tin, đồng thời gỡ bỏ ứng dụng đáng ngờ khỏi thiết bị.

Công an xã Krong đề nghị toàn thể nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đặc biệt là người lớn tuổi, thanh thiếu niên và những người thường xuyên tiếp cận các quảng cáo tài chính trên mạng xã hội. Hãy nói không với các đường link lạ, ứng dụng không rõ nguồn gốc và những lời mời gọi đầu tư, nhận thưởng thiếu minh bạch. Khi phát hiện fanpage, tài khoản hoặc bài viết có dấu hiệu mạo danh cơ quan báo chí để lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.