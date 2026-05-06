PC1 bị nhắc nhở

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo nhắc nhở chậm CBTT BCTC quý 1/2026 đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1.

Văn bản của HOSE ghi rõ, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: "Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh kễ từ ngày 01/01/2025”.

Đến thời điểm hiện nay đã quá thời hạn công bố thông tin, PC1 chưa thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2026 (riêng và hợp nhất) bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định.

HOSE nhắc nhở Công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trước đó, cuối tháng 4/2026, PC1 đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên, thống nhất kế hoạch năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22%.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, doanh thu ước tính đạt khoảng 15% kế hoạch năm, còn lợi nhuận đạt khoảng 25%. Ban lãnh đạo cho biết đặc thù mảng xây lắp khiến doanh thu quý đầu năm thường chiếm tỷ trọng thấp, với cao điểm rơi vào quý 4.

Trên thị trường, cổ phiếu PC1 chốt phiên 5/5 đạt 19.150 đồng/cp. Từ giữa tháng 4, mã này đã liên tiếp giảm điểm, vốn hóa theo đó “bay” 3.400 tỷ sau nửa tháng, xuống còn gần 7.900 tỷ đồng.