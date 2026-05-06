Xếp dỡ Hải An chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (MCK: HAH, sàn HoSE) vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, Xếp dỡ Hải An dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 6/6/2026, địa điểm tại Tầng 7, tòa nhà Hải An, Km2+, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng.

Thành phần tham dự gồm tất cả các cổ đông của công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 29/4/2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp và danh sách cổ đông của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 phát hành ngày 17/4/2026.

Trước đó, Xếp dỡ Hải An đã thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến hết ngày 30/6/2026 với lý do để có đủ thời gian chuẩn bị các thủ tục, tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo và thành công.

Trong một diễn biến khác, mới đây Xếp dỡ Hải An đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với kết quả kinh doanh ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, Xếp dỡ Hải An mang về gần 1.265 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý I/2026, tăng 8,2% so với quý I/2025. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 494,6 tỷ đồng, tăng 28,5%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 58,7% so với cùng kỳ; phần lãi trong công ty liên kết, liên doanh ghi nhận gần 7,1 tỷ đồng, tăng 31,5%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Xếp dỡ Hải An báo lãi ròng quý I/2026 đạt gần 351 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Xếp dỡ Hải An tăng 2,5% so với đầu năm, lên mức hơn 8.933,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 55,2% tổng tài sản với gần 4.931,2 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận gần 817,5 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả giảm 12,8% so với đầu năm, xuống còn gần 2.894 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính gần 1.930 tỷ đồng, chiếm 66,7% tổng nợ.