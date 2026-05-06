Novaland bất ngờ được "giải cứu"

Sau 2 phiên liên tiếp giảm hết biên độ, thị trường phiên sáng 6/5 ghi nhận diễn biến có phần khả quan hơn tại cổ phiếu NVL - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland).

Tín hiệu tích cực hơn về thanh khoản khi khối lượng đặt bán tại mức giá sàn đã được hấp thụ hoàn toàn, khác với 2 phiên liền trước chồng chất bán giá sàn hàng triệu đơn vị.

Thị giá dù giá vẫn giảm nhưng chỉ ở mức 3%. Khối lượng khớp lệnh vượt 58 triệu đơn vị, trong đó hơn 22 triệu cổ phiếu được khớp tại mức giá sàn.

Trước đó, sau khi bỏ lỡ việc chinh phục ngưỡng 21.000 đồng/cp vào phiên cuối tháng 4, thị giá NVL đã điều chỉnh hơn 15%. Dù vậy, thị giá hiện vẫn cao hơn khoảng 75% so với vùng đáy thấp nhất trong vòng một năm.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2026, doanh thu Novaland đạt khoảng 3.587 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước và xác lập mức cao nhất trong 5 quý gần đây. Động lực chính đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các dự án như Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiết và NovaWorld Hồ Tràm. ﻿Sau khi khấu trừ các chi phí, DN ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 860 tỷ đồng – ghi nhận quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp duy trì được đà tăng trưởng dương và cải thiện đáng kể so với mức lỗ hơn 476 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Liên quan tới nhân sự, Novaland đã công bố việc HĐQT bầu ông Bùi Cao Nhật Quân (con trai ông Nhơn) giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031, thay cho ông Bùi Thành Nhơn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng thành lập Ủy ban Chiến lược - ESG do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch.

Mới đây, Đại đô thị Aqua City – dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển của Novaland - vừa phát đi thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ làm sổ hồng cho cư dân tại dự án. Theo kế hoạch, Aqua City đặt mục tiêu bàn giao khoảng 752 sổ hồng cho cư dân thuộc phân khu Sun Harbor 2 và Ever Green 1 trong năm 2026, dự kiến đợt bàn giao sổ đầu tiên sẽ được triển khai từ tháng 6/2026.

Được biết, Aqua City có quy mô 1.000 ha, được kỳ vọng góp phần định hình chuỗi đô thị ven sông hiện đại, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội – du lịch – dịch vụ cho toàn khu vực.