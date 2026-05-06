Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam đổi tên

Theo nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 28/4/2026, Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) vừa hoàn tất thủ tục đổi tên thành Công ty cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX).

Trước đó, vào tháng 2/2026, công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 6,8 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng, tương đương gấp hơn 50 lần.

LPEX được thành lập ngày 30/9/2025, đặt trụ sở tại Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Nguyễn Duy Phong. Khi thành lập công ty có vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng. Trong đó ông Dương Văn Quyết góp 40%, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc 30%, ông Vũ Đại Phát 30%.

Ngành nghề chính là hoạt động tư vấn đầu tư (trừ hoạt động thoả thuận và giải quyết các giao dịch tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng; hoạt động tư vấn môi giới thế chấp, các dịch vụ uỷ thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng; loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán. Ngoài ra, Công ty còn có ngành nghề về kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; tư vấn bất động sản; cung cấp dịch vụ liên quan tài sản mã hóa, chuyển giao công nghệ; cổng thông tin; lập trình máy tính...

Hồi tháng 3/2026, SCEX (trước đây là LPEX) là một trong 5 doanh nghiệp được Bộ Tài chính đánh giá là có hồ sơ được đánh giá đầy đủ, hợp lệ theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP để xem xét cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Bộ Công an, NHNN tiến hành xem xét hồ sơ và kiểm tra việc đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất trước khi chấp thuận cấp phép đối với các tổ chức đăng ký đáp ứng điều kiện theo quy định.

4 cái tên còn lại thuộc về Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX); Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX); Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) và Công ty CP Tài sản số Việt Nam.