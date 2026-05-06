Tổng Công ty Sông Đà nêu phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo

Tổng Công ty Sông Đà- CTCP (MCK: SJG, sàn UPCoM) vừa có văn bản giải trình và phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, cổ phiếu SJG bị đưa vào diện cảnh báo theo Quyết định số 401/QĐ-SGDHN ngày 6/4/2026 của HNX do Báo cáo tài chính (BCTC) năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên theo quy định.

Theo giải trình của Tổng Công ty Sông Đà, căn cứ theo BCTC hợp nhất (đã được kiểm toán) các năm 2023, 2024 và 2025 của công ty, ý kiến kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến những vấn đề còn tồn tại trên BCTC của 2 công ty con (CTCP Sông Đà 4 và CTCP Sông Đà 6) gây ảnh hưởng trực tiếp đến BCTC hợp nhất của toàn Tổng Công ty.

Tại thời điểm công bố thông tin về BCTC hợp nhất đã được kiểm toán, Tổng Công ty Sông Đà đã có văn bản gửi tới UBCKNN và HNX để giải trình chi tiết nguyên nhân của ý kiến ngoại trừ theo đúng quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTС ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, Tổng Công ty Sông Đà chưa khắc phục được ý kiến kiểm toán bởi các nguyên nhân sau: Về ý kiến ngoại trừ của Sông Đà 4 và Sông Đà 6 đều liên quan đến khả năng thu hồi của các khoản nợ công nợ khó thu, không có đối chiếu, do một số công trình dự án vẫn đang trong giai đoạn quyết toán nên chủ đầu tư không thanh toán dứt điểm công nợ tồn đọng.

Đồng thời một số khách hàng không thiện chí đã không ký thư xác nhận công nợ theo đề nghị của đơn vị kiểm toán. Do vậy đơn vị kiểm toán cho rằng không thể xác định ảnh hưởng của nó đến các khoản mục có liên quan được trình bày trên BCTC của công ty.

Tổng Công ty Sông Đà cũng thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty chịu trách nhiệm làm việc với HĐQT để kiểm điểm, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, các ý kiến kiểm toán độc lập, các giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên Sông Đà 4 và Sông Đà 6 chưa khắc phục được ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC năm 2025.

Về phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, Tổng Công ty Sông Đà có văn bản yêu cầu HĐQT, Tổng Giám đốc của Sông Đà 4 và Sông Đà 6 thực hiện lập BCTC theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán về các nội dung theo ý kiến của kiểm toán, đảm bảo BCTC được đơn vị kiểm toán chấp nhận toàn phần.

Bên cạnh đó, có phương án khắc phục đảm bảo đưa cổ phiếu SD4 của Sông Đà 4 và cổ phiếu SD6 của Sông Đà 6 ra khỏi diện cảnh báo, trở lại niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HNX.

Ngoài ra, thực hiện Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2023-2028 thì Sông Đà 4 và Sông Đà 6 là 2 đơn vị thuộc danh mục thoái vốn, sau khi thoái thành công thì Tổng Công ty Sông Đà sẽ khắc phục triệt để ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC hợp nhất.