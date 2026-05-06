VinaCapital tiếp tục “xả” cổ phiếu Khang Điền (KDH), giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 7%

Theo báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn vừa được công bố, trong phiên giao dịch ngày 29/4/2026, quỹ VOF Investment Limited đã bán ra 500.000 cổ phiếu KDH của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền. Như vậy, sau giao dịch, quỹ này còn nắm giữ khoảng 1,16 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,1034% vốn điều lệ.

Cùng chiều, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường VinaCapital cũng bán ra thêm 400.000 cổ phiếu KDH, giảm lượng sở hữu xuống còn khoảng 531.000 đơn vị, tương ứng tỷ lệ 0,0473%.

Dù liên tiếp cơ cấu danh mục, hệ sinh thái quỹ thuộc VinaCapital vẫn đang nắm giữ lượng lớn cổ phần tại Khang Điền. Hiện còn 9 quỹ thành viên khác sở hữu tổng cộng hơn 76,4 triệu cổ phiếu KDH.

Sau các giao dịch mới nhất, tổng lượng cổ phiếu KDH do nhóm VinaCapital nắm giữ còn hơn 78,1 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 6,9621% vốn tại doanh nghiệp bất động sản này.

Về tình hình kinh doanh, Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần quý I/2026 đạt khoảng 281,4 tỷ đồng, giảm mạnh 60,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại bật tăng lên hơn 327 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 175,5%. Động lực chính đến từ khoản thu nhập khác tăng đột biến lên hơn 290,5 tỷ đồng, cao gấp hơn 33 lần cùng kỳ.

Năm 2026, Khang Điền đặt mục tiêu doanh thu khoảng 4.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.500 tỷ đồng. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 6,7% kế hoạch doanh thu nhưng đã thực hiện gần 21,8% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 39.862 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với hơn 29.125 tỷ đồng, tương đương khoảng 73,1% tổng tài sản.

Ở chiều ngược lại, áp lực nợ vay cũng gia tăng đáng kể. Tổng nợ phải trả của Khang Điền tăng lên hơn 18.337 tỷ đồng, tăng khoảng 42% so với đầu năm. Riêng dư nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn đạt gần 15.348 tỷ đồng, chiếm khoảng 83,7% tổng nợ phải trả.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KDH thời gian qua ghi nhận đà “lao dốc” sau nhịp hồi vào cuối năm trước.

Kết phiên sáng 06/5/2026, cổ phiếu KDH được giao dịch ở mức 24.200 đồng/cổ phiếu, giảm 0,82% so với tham chiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 2,5 triệu đơn vị.

Đây là vùng giá thấp nhất của cổ phiếu KDH trong vòng hơn 1 năm qua. So với hồi đầu năm, thị giá cổ phiếu KDH đã “bốc hơi” hơn 23%, tương ứng đà giảm 7.300 đồng/cổ phiếu. Hiện, vốn hóa thị trường của Khang Điền sụt giảm xuống mức 27.157 tỷ đồng.