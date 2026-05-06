Nhóm chứng khoán đua nhau “xanh, tím” sau tin vui liên quan nâng hạng, những cổ phiếu nào dự báo hút dòng tiền lớn?

Thị trường chứng khoán phiên 6/5 chứng khoán nhóm cổ phiếu chứng khoán trở thành tâm điểm của thị trường khi hút tiền tốt. Dòng tiền ồ ạt đổ vào giúp VIX và HCM đồng loạt tăng kịch trần, trắng bên bán. Những cái tên quen thuộc như SHS, SSI, BVS, VND, TCI cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng trên 4%.

Thanh khoản bùng nổ khi VIX khớp lệnh trên 56 triệu cổ phiếu, SSI khớp lệnh gần 29 triệu đơn vị. Tương tự HCM, VND, VCI cũng áp đảo bảng xếp hạng toàn thị trường.

Sau khi chính thức được FTSE Russell đưa vào danh sách thị trường chứng khoán Mới nổi Thứ cấp (Secondary Emerging Markets), thị trường chứng khoán Việt Nam đang hướng tới kỳ vọng lọt WatchList của MSCI. Nhà đầu tư tổ chức thường quan tâm nhiều hơn đến MSCI do quy mô vốn lớn hơn. Do đó, việc Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi của MSCI sẽ là bước ngoặt tiếp theo mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại dài hạn, ổn định hơn cho thị trường Việt Nam trong trung và dài hạn.

Trong báo cáo mới nhất, bộ phận phan tích SSI Research cho biết Việt Nam đang có khả năng cao được đưa vào danh sách theo dõi trong kỳ đánh giá tháng 6/2026 của MSCI. Đây được xem là bước đệm quan trọng trước khi chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Trong bối cảnh kỳ đánh giá tháng 6 đang đến gần, những cải thiện đồng bộ về cơ chế, thanh khoản và khả năng tiếp cận được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn tới một bước ngoặt lớn trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Trước đó, Chủ tịch Chứng khoán VPS Nguyễn Lâm Dũng tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên cũng đưa ra là khả năng cao Việt Nam sẽ tiến hành trao đổi, đàm phán với MSCI để nâng hạng TTCK. Nếu điều này có thể đạt được, quy mô dòng vốn ngoại vào thị trường có thể cao gấp 4–5 lần.

Thực tế, sự gia tăng của thanh khoản thường mang lại những hàm ý tích cực cho nhóm các công ty chứng khoán. Việc khối lượng giao dịch duy trì ở mức cao sẽ trực tiếp thúc đẩy doanh thu từ mảng môi giới và dịch vụ giao dịch. Đồng thời, nhu cầu vay ký quỹ (margin) cũng tăng lên khi các nhà đầu tư chủ động tái phân bổ danh mục. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ bù đắp phần nào tác động tiêu cực từ tâm lý thận trọng khi thị trường chung điều chỉnh.

Trong báo cáo gần đây, Chứng khoán Maybank nhận định các yếu tố nền tảng như tiến trình phát triển thị trường vốn và khả năng nâng hạng thị trường bởi các tổ chức xếp hạng toàn cầu tiếp tục là động lực quan trọng định hình chiến lược của nhà đầu tư. Với mức định giá P/B của ngành hiện dao động quanh ngưỡng 1.85, các cổ phiếu đầu ngành như SSI, VCI, VND hay TCX vẫn được đánh giá có tiềm năng tùy thuộc vào từng kịch bản cụ thể.

Theo Maybank, dù những rủi ro địa chính trị có thể tiếp tục gây biến động trong ngắn hạn, các công ty chứng khoán vẫn có mức độ hưởng lợi mang tính cấu trúc từ động lực giao dịch sôi động. Việc duy trì thanh khoản cao chính là chìa khóa hỗ trợ kết quả kinh doanh cho toàn ngành trong giai đoạn hiện nay.

Trở lại với tiến trình nâng hạng của FTSE Russell, tổ chức này cũng vừa cập nhật danh sách các cổ phiếu Việt Na, đáp ứng điều kiện dựa trên nhóm không thuộc rổ thành phần. Danh sách này hiện được rút gọn còn 23 mã, thay vì 32 mã như trước đó. Trong đó, nhóm chứng khoán có đại diện SSI, VIX, VCI, VND góp mặt, dự kiến đón dòng vốn hơn 120 triệu USD.