4 cổ phiếu bị khối ngoại "xả" hơn 1.000 tỷ đồng trong phiên VN-Index bứt phá

Sau nhịp rung lắc trong phiên sáng, lực cầu gia tăng rõ rệt trong buổi chiều đã giúp VN-Index bứt phá mạnh. Kết phiên 6/5, chỉ số tăng 16 điểm, áp sát ngưỡng 1.900 điểm khi dừng tại 1.891 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì với giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt khoảng 24.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.094 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.106 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu POW được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 202 tỷ đồng. Theo sau, MSN và DGC là mã tiếp theo được gom mạnh 145 và 78 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh tại 4 mã lớn, với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 454 tỷ đồng. Theo sau là ACB và HPG, lần lượt bị bán ròng 213 tỷ đồng và 212 tỷ đồng, trong khi VIC cũng chịu áp lực xả với giá trị 187 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 2 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 23 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VTZ xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 3 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng TNG, VFS, MST.

Chiều ngược lại, CEO là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 12 tỷ đồng; theo sau SHS bị bán 10 tỷ, IDC, DXP, MBS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 10 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu QNS được khối ngoại mua 2 tỷ đồng. Theo sau, MML và HNG cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 15 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , ABW, F88, ,...