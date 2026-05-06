3 cổ phiếu ngân hàng trở thành tâm điểm "gom" hàng của tự doanh CTCK phiên 6/5

An Thái | 06-05-2026 - 16:24 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng 269 tỷ đồng trên HOSE.

Nối tiếp quán tính tăng điểm tích cực từ các phiên giao dịch trước đó, thị trường chứng khoán mở cửa phiên 6/5 nhanh chóng tạo khoảng trống tăng giá. Lực cầu tham gia tích cực và quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên giúp chỉ số chung bứt phá mạnh mẽ. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa tại mức 1.891,2 điểm, tăng 16,35 điểm, tương đương 0,87%. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.094 tỷ đồng.

Cụ thể, cổ phiếu VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 47 tỷ đồng. Theo sau là TCB (43 tỷ), ACB và E1VFVN30 cùng đạt 40 tỷ đồng, HPG (27 tỷ), FPT (25 tỷ), MSN (21 tỷ), VIC (20 tỷ), VHM (18 tỷ) và VJC (15 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VCI với giá trị -51 tỷ đồng, tiếp theo là STB (-28 tỷ), VIX (-22 tỷ), MWG (-14 tỷ) và SSI (-8 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như PC1 (-6 tỷ), TPB, PLX và GEX cùng ở mức -5 tỷ, HAH (-3 tỷ đồng). ﻿

An Thái

Hàng tỷ USD chuẩn bị đổ bộ, Việt Nam chờ một sự kiện quan trọng trong tháng 6

10 công ty chứng khoán báo lợi nhuận quý 1 “tăng bằng lần”, có khoản lãi đột biến gần 2.000%

FTSE cập nhập danh sách 23 cổ phiếu có thể lọt rổ chỉ số, nửa tỷ USD dự kiến chảy vào một mã bluechip

16:20 , 06/05/2026
Nhóm chứng khoán đua nhau "xanh, tím" sau tin vui liên quan nâng hạng, những cổ phiếu nào dự báo hút dòng tiền lớn?
16:16 , 06/05/2026

