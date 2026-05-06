3 cổ phiếu ngân hàng trở thành tâm điểm "gom" hàng của tự doanh CTCK phiên 6/5

Nối tiếp quán tính tăng điểm tích cực từ các phiên giao dịch trước đó, thị trường chứng khoán mở cửa phiên 6/5 nhanh chóng tạo khoảng trống tăng giá. Lực cầu tham gia tích cực và quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên giúp chỉ số chung bứt phá mạnh mẽ. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa tại mức 1.891,2 điểm, tăng 16,35 điểm, tương đương 0,87%. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.094 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK mua ròng 269 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, cổ phiếu VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 47 tỷ đồng. Theo sau là TCB (43 tỷ), ACB và E1VFVN30 cùng đạt 40 tỷ đồng, HPG (27 tỷ), FPT (25 tỷ), MSN (21 tỷ), VIC (20 tỷ), VHM (18 tỷ) và VJC (15 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VCI với giá trị -51 tỷ đồng, tiếp theo là STB (-28 tỷ), VIX (-22 tỷ), MWG (-14 tỷ) và SSI (-8 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như PC1 (-6 tỷ), TPB, PLX và GEX cùng ở mức -5 tỷ, HAH (-3 tỷ đồng). ﻿