Đằng sau việc hàng nghìn người rời khỏi nhà băng

Theo báo cáo tài chính của Sacombank , tính đến cuối tháng 3, ngân hàng và các công ty con còn 14.080 nhân viên, giảm tới 2.736 người so với cuối năm 2025. Riêng ngân hàng mẹ ghi nhận mức giảm 2.570 người, từ 15.851 xuống còn 13.281 nhân sự. Đây là quy mô nhân sự thấp nhất của Sacombank trong hơn một thập kỷ, đồng thời cho thấy tốc độ tinh giản bộ máy diễn ra rất nhanh. So với giai đoạn đỉnh cao 2019-2020, khi nhân sự từng vượt 18.000 người, ngân hàng này đã cắt giảm hơn 4.000 lao động.

Không chỉ Sacombank, xu hướng này đang lan rộng trong toàn ngành. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, lãnh đạo TPBank cho biết, ngân hàng đã cắt giảm gần 500 nhân sự trong năm qua, chủ yếu ở các vị trí gián tiếp.

Ngân hàng dùng AI tái cấu trúc nhân sự.

Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank - cho biết, đây không phải là động thái thu hẹp quy mô mà là bước đi trong chiến lược tái cơ cấu.

“Những công việc mang tính lặp lại như nhập liệu, xử lý hồ sơ thủ công sẽ dần được thay thế. Công nghệ hiện nay có thể thực hiện nhanh hơn, chính xác hơn rất nhiều”, ông Hưng nhấn mạnh. Thực tế, nhiều tác vụ trước đây cần hàng giờ xử lý thì nay chỉ mất vài phút nhờ hệ thống tự động hóa.

Điều này kéo theo sự suy giảm mạnh về nhu cầu đối với nhóm lao động làm công việc giản đơn. Tuy nhiên, thay vì cắt giảm toàn diện, các ngân hàng đang chuyển dịch cơ cấu nhân sự theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn. Nhân sự ở bộ phận hỗ trợ, gián tiếp được thu hẹp, trong khi các vị trí trực tiếp tạo doanh thu, cũng như lĩnh vực công nghệ, dữ liệu, AI lại được tăng cường tuyển dụng.

Đáng chú ý, việc tinh giản bộ máy không làm chậm lại đà tăng trưởng. Ông Hưng cho biết thêm, quy mô hoạt động vẫn mở rộng khoảng 20% trong năm qua, cho thấy hiệu quả vận hành được cải thiện đáng kể sau tái cấu trúc. Đây là minh chứng cho xu hướng “ít người hơn nhưng hiệu quả hơn” đang dần trở thành chuẩn mực mới trong ngành ngân hàng.

VIB cũng đã tiến hành tinh gọn mạnh mẽ, đưa số lượng nhân sự từ khoảng 11.800 xuống còn 9.900 người. Những con số này phản ánh một xu hướng chung: các tổ chức tài chính đang chủ động thích nghi với môi trường cạnh tranh mới, nơi công nghệ đóng vai trò trung tâm.

Làn sóng cắt giảm nhân sự tạo ra không ít áp lực, đặc biệt với nhóm lao động truyền thống. Những kỹ năng như nhập liệu, xử lý chứng từ hay vận hành thủ công đang dần mất lợi thế. Thay vào đó, yêu cầu về năng lực công nghệ, tư duy số và khả năng phân tích dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng.

Cần phải nói thêm rằng, bối cảnh hiện nay cũng là cơ hội để lực lượng lao động tái định vị bản thân. Những người chủ động nâng cao kỹ năng, thích ứng với công nghệ mới sẽ có nhiều cơ hội phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số. Về phía các ngân hàng, việc tái cấu trúc nếu được thực hiện bài bản sẽ giúp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.