Một cổ phiếu chứng khoán “tím trần” sau khi công bố văn bản quan trọng

Cổ phiếu HCM của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) trở thành một trong những điểm sáng trên thị trường phiên 6/5 khi bật tăng kịch trần, chốt tại mức 28.450 đồng/cp. Với cú bứt phá này, thị giá HCM đã leo lên vùng cao nhất trong khoảng 8 tháng trở lại đây, vốn hoá thị trường tăng lên 30.700 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đà tăng của HCM không chỉ xuất hiện trong một phiên đơn lẻ. Từ cuối tháng 3 đến nay, cổ phiếu này đã duy trì xu hướng đi lên khá mạnh, liên tục mở rộng biên độ tăng giá. Chỉ sau hơn một tháng, thị giá HCM đã tăng khoảng 50% giá trị, qua đó trở thành một trong những mã chứng khoán có diễn biến nổi bật trên sàn.

Không chỉ tại HCM, lực cầu cũng nhập cuộc mạnh mẽ tại nhiều cổ phiếu chứng khoán phiên 6/5. Những cái tên quen thuộc như SHS, SSI, BVS, VND, TCI ghi nhận mức tăng ấn tượng trên 4%. VIX cũng bật tăng trần lên mức giá 17.600 đồng/cp với lượng cổ phiếu khớp lệnh đột biến.

Diễn biến bứt phá của HCM xuất hiện sau thông tin công ty triển khai phương án tăng vốn quy mô lớn đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. ﻿

HĐQT HSC mới đây đã thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, HSC sẽ chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về gần 2.700 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động margin.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của HSC ngày 23/4 đã thông qua 3 phương án tăng vốn với việc phát hành/chào bán tổng cộng 492 triệu cổ phiếu.

Chia sẻ tại đại hội, Tổng Giám đốc HSC Trịnh Hoài Giang nhấn mạnh việc tăng vốn ở thời điểm này là rất cần thiết, trong bối cảnh thị trường đang mở ra nhiều cơ hội lớn.

Theo vị CEO, HSC thường xuyên gặp tình trạng tiệm cận các giới hạn về an toàn tài chính khi kinh doanh margin. Nếu tăng vốn, công ty sẽ có thêm dư địa để mở rộng cho vay, đồng thời nâng cao khả năng huy động vốn từ ngân hàng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh khác.

Ngoài việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông, HCM còn muốn phát hành 22 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng từ 12 đến 36 tháng. Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, với 220 tỷ đồng thu về sẽ được bổ sung cho hoạt động margin.

Bên cạnh đó, HSC còn lên kế hoạch chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu công ty tại thời điểm cuối năm 2025 và không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, số vốn thu được sẽ bổ sung cho hoạt động margin.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 6.567 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.302 tỷ đồng, lần lượt tăng 50% và 56% so với thực hiện năm 2025.

Kết thúc quý 1/2026, HSC báo lợi nhuận trước thuế 363 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động ghi nhận 1.466 tỷ đồng, tăng 47%.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động môi giới chứng khoán mang về hơn 324 tỷ đồng, tăng 97%; mảng tự doanh đóng góp 359 tỷ đồng, tăng 44%; lãi từ các khoản cho vay và phải thu đóng góp lớn nhất với 765 tỷ đồng, tăng 46%.

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản của HSC đạt gần 40.500 tỷ đồng. Trong đó, quy mô tài sản tài chính FVTPL ở mức 10.100 tỷ đồng; dư nợ cho vay tiệm cận mức trần lên tới hơn 28.000 tỷ đồng.

Trong một động thái liên quan khác, mới đây, Chứng khoán HSC cũng đã công bố thông tin tạm rút khỏi “cuộc chơi” sàn giao dịch tài sản mã hóa (tiền số). Như vậy, tính đến đầu tháng 5, hiện đã có Chứng khoán SSI, Chứng khoán HSC, Vietcap… chọn đứng ngoài cuộc chơi tài sản số.