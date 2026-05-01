Một doanh nghiệp “bé hạt tiêu” chuẩn bị trả cổ tức gần 3.000 đồng/cp ngay trong tháng 5

CTCP Vận tải và Chế biến than Đông Bắc (mã: VDB) thông báo ngày 13/5 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền 2025, tỷ lệ thực hiện là gần 28,77% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu được nhận 2.877 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 28/5/2026.

Tổng số tiền chi trả cổ tức là gần 25 tỷ đồng, đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 4 mới đây.

Theo tìm hiểu, ﻿Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc tiền thân là Xí nghiệp Chế biến Kinh doanh Than, được thành lập năm 1995 theo quyết định của Công ty Đông Bắc, nay là Tổng công ty Đông Bắc. Sau nhiều lần chuyển đổi mô hình hoạt động, đến tháng 4/2018, doanh nghiệp chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, với Nhà nước nắm giữ 51% vốn chi phối.

Hoạt động chính của công ty gồm tiếp nhận than từ các đơn vị khai thác trong nội bộ Tổng công ty Đông Bắc và các nguồn than thương mại hợp pháp để sàng tuyển, chế biến, tiêu thụ theo hợp đồng; đồng thời kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy nội địa.

Những năm gần đây, công ty đẩy mạnh đầu tư phương tiện, trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng lực chế biến, sàng tuyển than và mở rộng hoạt động vận tải. Đặc biệt, lĩnh vực vận tải thủy nội địa được xem là mảng đóng góp hiệu quả, với 20 đoàn phương tiện có trọng tải từ 2.344 đến 3.484 tấn mỗi đoàn, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của khách hàng.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2025, VDB ghi nhận tổng doanh thu đạt 4.705 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 36 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch cả năm đề ra. ĐHCĐ 2026 cũng đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 4.027 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện 2025 và lợi nhuận trước thuế 36 tỷ đồng, tương đương năm 2025. Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt dự kiến chi trả cho năm 2026 vào khoảng 29,87%.

Mặt khác, VDB được biết đến là doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức khá đều đặn trong nhiều năm. Giai đoạn 2018–2024, doanh nghiệp năm nào cũng thực hiện chia cổ tức bằng tiền, với mức chi trả dao động từ hơn 2.000 đồng/cp đến trên 5.000 đồng/cp. Đáng chú ý, cổ tức tiền mặt tăng mạnh trong hai năm 2022–2023, lần lượt đạt 5.083 đồng/cp và 5.336 đồng/cp, trước khi giảm về 3.566 đồng/cp cho năm 2024 nhưng vẫn ở mức tương đối cao.﻿

Dù duy trì lịch sử cổ tức khá đều đặn, cổ phiếu VDB trên sàn chứng khoán lại gần như rơi vào trạng thái “ngủ đông”. Thị giá hiện đứng ở mức chỉ 900 đồng/cp, thấp hơn rất nhiều so với mệnh giá, nhưng điều gây chú ý hơn là thanh khoản gần như đóng băng. Trong thời gian dài, bảng điện hầu như không ghi nhận giao dịch.

Sự “bất động” này phần nào đến từ cơ cấu cổ đông tương đối cô đặc. Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 87 tỷ đồng, tương ứng gần 8,7 triệu cổ phiếu đang giao dịch trên sàn. Trong đó, Tổng công ty Đông Bắc đã nắm giữ 51% vốn, giữ vai trò cổ đông chi phối.

Khi lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng bên ngoài không quá lớn, cộng thêm đặc thù doanh nghiệp ít được chú ý trên thị trường, nhà đầu tư khó có thể tiếp cận được cổ phiếu này.