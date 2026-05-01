Ông Nguyễn Duy Hưng lại đúng?

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có phiên tăng thứ 2 liên tiếp cùng với dòng tiền lan toả rõ rệt. VN-Index lên trên 1.890 điểm, mức cao nhất kể từ trung tuần tháng 1 và chỉ còn kém đôi chút so với đỉnh lịch sử. Thị trường khởi sắc ngay đầu tháng 5 làm nhà đầu tư liên tưởng đến chia sẻ của ông Nguyễn Duy Hưng vào cuối tuần trước về hiệu ứng “Sell in May”.

Chủ tịch SSI cho biết “Sell in May” là câu nói quen thuộc nhưng thị trường không vận hành theo lịch, mà theo kỳ vọng. “Hiểu mình đang mua gì và vì sao nắm giữ quan trọng hơn bất kỳ thông lệ nào. Phần thưởng luôn thuộc về người hiểu rõ mình đang làm gì”, ông Nguyễn Duy Hưng chia sẻ trên trang facebook cá nhân.

Dòng trạng thái của ông Nguyễn Duy Hưng không nhận định cụ thể về xu hướng thị trường nhưng hàm ý chứng khoán Việt Nam có nhiều kỳ vọng ở giai đoạn này. Trong báo cáo mới nhất, SSI Research cho biết Việt Nam đang có khả năng cao được đưa vào danh sách theo dõi trong kỳ đánh giá tháng 6/2026 của MSCI. Đây được xem là bước đệm quan trọng trước khi chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Một tin vui nữa là tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s mới đây đã điều chỉnh đánh giá triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ “Ổn định” sang “Tích cực” và xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức Ba2. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin thị trường đối với năng lực phục hồi, ổn định vĩ mô và vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam. Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng vốn chất lượng cao, đồng thời tạo áp lực cải cách cấu trúc.

Rõ ràng, diễn biến thị trường cùng với những luồng thông tin gần đây cho thấy góc nhìn lạc quan của ông Nguyễn Duy Hưng là hoàn toàn có cơ sở. Đây không phải là lần đầu tiên những nhận định của Chủ tịch SSI “ứng nghiệm” lên thị trường.

Gần nhất vào phiên ngày 9/3 khi VN-Index giảm kỷ lục hơn 100 điểm, ông Nguyễn Duy Hưng cũng đã có chia sẻ đáng chú ý. “Chiến sự ở tận Iran làm giá dầu tăng, nhưng có tới mức TTCK Việt Nam hoảng loạn không nhỉ?”, ông Hưng đặt câu hỏi. Chia sẻ mang tính gợi mở hàm ý mức độ phản ánh thái quá của thị trường trước tình hình chiến sự.

Thực tế cho thấy, tâm lý thị trường đã có phần ổn định hơn. VN-Index dù vẫn có thêm một nhịp giảm ngắn nhưng sau đó đã nhanh chóng hồi phục. Trước đó, trong năm 2025, ông Nguyễn Duy Hưng từng có 2 lần hô đáy khi VN-Index rơi về đáy thuế quan hồi tháng 4 và nhịp giảm mạnh từ đỉnh lịch sử hồi giữa tháng 12. Điều trùng hợp là cả 2 lần thị trường đều đảo chiều đi lên mạnh mẽ.

Ở thời điểm hiện tại, còn quá sớm để khẳng định về một con sóng thực sự trong tháng 5. Tuy nhiên, nhà đầu tư có nhiều yếu tố thuận lợi để kỳ vọng vào một diễn biến tích cực của thị trường. Tình hình tại Trung Đông đã hạ nhiệt và giá dầu quay đầu giảm mạnh được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt áp lực chi phí lên doanh nghiệp. Bên cạnh đó, định giá thị trường vẫn ở mức hấp dẫn (10,3 lần nếu loại nhóm Vingroup) dù chỉ số ở vùng đỉnh là một điểm tựa cho thị trường, theo SSI Research.