Đồ hộp Hạ Long tiếp tục báo lỗ sau "bê bối" 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh
Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản chỉ đạt 304 tỷ đồng, giảm mạnh 22% sau 3 tháng.
CAN:
CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco, mã: CAN) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua sự cố nghiêm trọng liên quan đến việc tiêu hủy khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi (ASF) hồi đầu năm.
Trong quý 1/2026, CAN ghi nhận doanh thu thuần hơn 109 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn giảm 14% khiến lợi nhuận gộp co hẹp lại 57% xuống còn gần 15 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó bị thu hẹp đáng kể, từ mức 24% cùng kỳ xuống còn 13,5%.
Doanh thu tài chính đạt gần 2 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ; tuy nhiên chi phí tài chính lại tăng lên hơn 2,3 tỷ đồng, tương ứng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Ngược chiều, các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận sụt giảm lần lượt 57% và 25% so với cùng kỳ.
Kết quả, CAN lỗ sau thuế 4 tỷ đồng trong quý 1/2026, tăng mạnh hơn so với mức lỗ 400 triệu đồng cùng kỳ năm trước.
Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của CAN đạt 304 tỷ đồng, giảm mạnh 22% chỉ sau 3 tháng. Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng “bốc hơi” sạch 52 tỷ đồng, ngoài ra, hàng tồn kho cũng sụt giảm 27 tỷ đồng so với đầu năm.
Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của CAN chủ yếu là nợ ngắn hạn, ghi nhận 147 tỷ đồng, giảm 36% so với đầu năm, tương đương giảm khoảng 82 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn giảm mạnh 56%, xuống còn 54 tỷ đồng. LNST chưa phân phối cuối quý 1 giảm nhẹ 4 tỷ so với đầu năm còn xấp xỉ 49 tỷ đồng.
Hồi đầu tháng 1/2026, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bóc gỡ một đường dây mua bán, vận chuyển và chế biến thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét kho hàng của CTCP Đồ hộp Hạ Long và thu giữ khoảng 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh.
Theo kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, từ số nguyên liệu nhiễm bệnh này, doanh nghiệp đã đưa vào sản xuất hơn 1,7 tấn pate thành phẩm. Ngoài ra, nhiều sản phẩm khác mang thương hiệu của công ty cũng cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, gồm hơn 4 tấn chả giò rế, hơn 3 tấn chả giò đặc biệt và trên 13 tấn bì lợn. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 8 tấn da gà đông lạnh bị nhiễm vi khuẩn Salmonella spp., tác nhân gây các bệnh lý về đường tiêu hóa.
Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn – Tổng Giám đốc công ty cùng 3 cán bộ thuộc Phòng Quản lý chất lượng của doanh nghiệp, gồm bà Phạm Thị Thúy Lan (Phó Trưởng phòng) và hai nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào là bà Bùi Thị Thoan và bà Lại Thị Thanh Hương.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, Đồ hộp Hạ Long đã tạm ngừng hoạt động sản xuất tại nhà máy Hải Phòng. Nguyên nhân đến từ việc chứng nhận hệ thống quản lý ISO bị thu hồi theo Quyết định số 2026-002/QĐ-CERT ban hành ngày 10/1/2026. Đồng thời, chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 (phiên bản 6) của doanh nghiệp cũng bị đình chỉ hiệu lực, khiến các sản phẩm không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.
CTCP Đồ hộp Hạ Long, hoạt động với thương hiệu Halong Canfoco, là một trong những doanh nghiệp chế biến thực phẩm lâu đời tại Việt Nam. Doanh nghiệp gắn liền với các sản phẩm quen thuộc như thịt hộp, cá hộp, xúc xích và thực phẩm chế biến tiện lợi, từng được tiêu thụ rộng rãi tại thị trường nội địa và xuất khẩu.
