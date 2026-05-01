Đồ hộp Hạ Long tiếp tục báo lỗ sau "bê bối" 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh

CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco, mã: CAN) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua sự cố nghiêm trọng liên quan đến việc tiêu hủy khoảng 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi (ASF) hồi đầu năm.

Trong quý 1/2026, CAN ghi nhận doanh thu thuần hơn 109 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn giảm 14% khiến lợi nhuận gộp co hẹp lại 57% xuống còn gần 15 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó bị thu hẹp đáng kể, từ mức 24% cùng kỳ xuống còn 13,5%.

Doanh thu tài chính đạt gần 2 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ; tuy nhiên chi phí tài chính lại tăng lên hơn 2,3 tỷ đồng, tương ứng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Ngược chiều, các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận sụt giảm lần lượt 57% và 25% so với cùng kỳ.

Kết quả, CAN lỗ sau thuế 4 tỷ đồng trong quý 1/2026, tăng mạnh hơn so với mức lỗ 400 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của CAN đạt 304 tỷ đồng, giảm mạnh 22% chỉ sau 3 tháng. Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng “bốc hơi” sạch 52 tỷ đồng, ngoài ra, hàng tồn kho cũng sụt giảm 27 tỷ đồng so với đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của CAN chủ yếu là nợ ngắn hạn, ghi nhận 147 tỷ đồng, giảm 36% so với đầu năm, tương đương giảm khoảng 82 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn giảm mạnh 56%, xuống còn 54 tỷ đồng. LNST chưa phân phối cuối quý 1 giảm nhẹ 4 tỷ so với đầu năm còn xấp xỉ 49 tỷ đồng.