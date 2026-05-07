Khối ngoại "xả" gần 700 tỷ đồng tại 2 cổ phiếu Bluechips trong ngày VN-Index lên đỉnh lịch sử

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên 7/5 đầy hưng phấn khi VN-Index lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa trên mốc 1.909 điểm, tương ứng tăng gần 18 điểm. Ngoài nhóm Vingroup, một số cổ phiếu ngân hàng đua nhau “xanh, tím” cũng trở thành công thần cho chỉ số chính. Thanh khoản trên HoSE cải thiện với giá trị khớp lệnh đạt hơn 25.900 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 311 tỷ đồng trên toàn thị trường.

﻿Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 311 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MSN với giá trị khoảng 376 tỷ đồng. Xếp sau là GEX với khoảng 144 tỷ đồng, VHM khoảng 111 tỷ đồng và POW khoảng 109 tỷ đồng. Ngoài ra, HDB cũng được gom ròng đáng kể với giá trị gần 87 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại FPT với giá trị khoảng 373 tỷ đồng. Theo sau là ACB với khoảng 297 tỷ đồng, KDH khoảng 119 tỷ đồng, BSR khoảng 99 tỷ đồng và VCI khoảng 74 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 12 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu IDC dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị khoảng 16 tỷ đồng. Đứng sau là NTP với gần 10 tỷ đồng, VTZ khoảng 2 tỷ đồng, CEO khoảng 2 tỷ đồng và C69 gần 1 tỷ đồng.

Ở chiều bán, khối ngoại bán ròng mạnh nhất PVS với giá trị khoảng 8 tỷ đồng, tiếp đến là SHS khoảng 5 tỷ đồng, TNG khoảng 4 tỷ đồng, trong khi HUT và DXP cùng bị bán ròng quanh mức 1 tỷ đồng.﻿

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 12 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất tại QNS với giá trị khoảng 3,2 tỷ đồng. Các mã còn lại ghi nhận giá trị mua ròng khá nhỏ, gồm MML và HNG cùng khoảng 0,6 tỷ đồng, MPC khoảng 0,3 tỷ đồng và HBC khoảng 0,1 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, ACV bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 15,5 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là ABW khoảng 1,1 tỷ đồng, F88 khoảng 0,6 tỷ đồng, SAS và MSR cùng khoảng 0,3 tỷ đồng.