Taseco Land dự kiến phát hành 144 triệu cổ phiếu TAL để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, MCK: TAL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, Taseco Land dự kiến phát hành 36 triệu cổ phiếu TAL để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đồng thời phát hành 108 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 30%.

Như vậy, theo 2 phương án trên, Taseco Land dự kiến phát hành tổng cộng 144 triệu cổ phiếu TAL, nâng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 360 triệu cổ phiếu lên 504 triệu cổ phiếu.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi công ty hoàn thành báo cáo UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu nói trên.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TAL, ông Lê Đức Long- Thành viên HĐQT độc lập của Taseco Land vừa đăng ký mua 155.000 cổ phiếu TAL nhằm mục đích nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 13/4/2026 đến ngày 12/5/2026.

Nếu giao dịch thành công, ông Long sẽ tăng sở hữu cổ phiếu TAL từ 195.000 cổ phiếu TAL (tỷ lệ 0,054%) lên 350.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,097%).

Trong một diễn biến khác, Taseco Land đã phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư Hạ Tầng Công nghiệp Phúc An.

Theo đó, doanh nghiệp mới dự kiến có trụ sở đặt tại Lô SH11 - khu đô thị HH3 thuộc khu đô thị phía Nam, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh; vốn điều lệ 250 tỷ đồng.

Taseco Land dự kiến sẽ góp 125 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 50%. Nguồn vốn góp được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của công ty, thời hạn góp vốn 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp mới nêu trên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Taseco Land cử ông Nguyễn Văn Nghĩa là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp nêu trên, thời hạn ủy quyền là 5 năm kể từ ngày 13/4/2026.