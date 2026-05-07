Em trai ông Đào Hữu Huyền được đề cử vào HĐQT Hoá chất Đức Giang

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) v ừa công bố biên bản họp nhóm và Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị Hoá chất Đức Giang cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2026.

Nhóm này gồm cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền và các cá nhân liên quan, hiện sở hữu hơn 172 triệu cổ phiếu DGC, tương đương nắm hơn 45,4% vốn DGC.

Danh sách đề cử vào HĐQT có 3 người, gồm ông Đào Hữu Kha, ông Nguyễn Quốc Trung và ông Phạm Duy Tùng.

Được biết, ông Đào Hữu Kha (SN 1970), là em trai ông Đào Hữu Huyền, có trình độ cử nhân Quản trị Kinh doanh. Ông gia nhập công ty từ năm 2008, đang giữ chức cán bộ Phòng dự án Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Hiện ông Kha đang nắm gần 22,7 triệu cổ phiếu DGC, tương đương gần 6% vốn.

Còn lại, ông Nguyễn Quốc Trung và ông Phạm Duy Tùng hiện đang là Giám đốc hai công ty con của Hóa chất Đức Giang.

Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT diễn ra sau khi vụ án tại Tập đoàn Hoá chất Đức giang xảy ra. Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT công ty cùng 8 người khác bị khởi tố, trong đó có con trai Đào Hữu Duy Anh.

Sáng 8/5 tới đây, DGC dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT gồm ông Đào Hữu Huyền, ông Đào Hữu Duy Anh và ông Phạm Văn Hùng. Đồng thời, công ty cũng tiến hành bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT mới.

Mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã công bố quyết định chuyển cổ phiếu DGC từ diện cảnh báo sang kiểm soát kể từ ngày 13/5/2026. Nguyên nhân do công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, HoSE đã đưa cổ phiếu DGC vào diện cảnh báo từ ngày 23/4. Đồng thời, mã này cũng bị loại khỏi danh sách được phép giao dịch ký quỹ do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ thời hạn quy định.

Trong văn bản giải trình về biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, công ty cho biết sẽ tiến hành lựa chọn lại đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 tại ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức ngày 8/5/2026.

Danh sách các đơn vị được đưa ra lựa chọn gồm Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Đơn vị được chọn sẽ thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025, cũng như soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.﻿

Hóa chất Đức Giang cũng gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, dự kiến vào ngày 30/6/2026. Lý do là để chờ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.﻿

Về tình hình kinh doanh quý 1/2026, DGC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.125 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm gần 49%, xuống còn 430 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là giá lưu huỳnh tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, việc tạm dừng khai thác tại khai trường 25 – mỏ apatit trọng điểm – khiến công ty phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn quặng nhập khẩu và mua ngoài, làm gia tăng giá vốn sản xuất phốt pho vàng.

Trên thị trường, cổ phiếu DGC chốt phiên 6/5 đạt 55.800 đồng/cp.﻿