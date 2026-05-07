FPTS chốt quyền phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức tiền mặt 5%

Theo An Diệp | 07-05-2026 - 11:23 AM | Thị trường chứng khoán

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) sẽ chốt quyền để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, đồng thời phát hành hơn 34,6 triệu cổ phiếu thưởng vào ngày 22/5/2026 tới đây.

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, MCK: FTS, sàn HoSE) vừa có thông báo về ngày 22/5/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện cổ tức năm 2025 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, FPTS sẽ chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 11/6/2026.

Nguồn: Chứng khoán FPT

Với gần 346,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, FPTS dự kiến sẽ phải chi khoảng hơn 173,2 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Đồng thời, FPTS sẽ phát hành hơn 34,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới phát hành. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 346,5 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán của FPTS.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của FPTS sẽ tăng từ gần 3.465 tỷ đồng lên gần 3.811,5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I/2026, FPTS ghi nhận doanh thu hoạt động gần 378,4 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 118,3 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ; lãi từ các khoản cho vay và phải thu hơn 206,5 tỷ đồng, tăng 18,8%.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu về gần 36,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán, giảm nhẹ so với cùng kỳ; doanh thu từ nghiệp vụ lưu ký chứng khoán tăng từ 3,1 tỷ đồng lên gần 5,2 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động kỳ này tăng 44,9% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức gần 176,8 tỷ đồng. Kết quả, FPTS báo lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2026 đạt hơn 159,9 tỷ đồng, tăng 4,5%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của FPTS giảm 6,2% so với đầu năm, xuống còn hơn 13.059,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) gần 5.914,3 tỷ đồng, tăng 135,7% so với đầu năm; các khoản cho vay ghi nhận hơn 6.243,3 tỷ đồng, chiếm 47,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 8.530,3 tỷ đồng, giảm 10,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 8.309 tỷ đồng, chiếm 97,4% tổng nợ.

