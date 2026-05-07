Hàng ngàn khách hàng Novaland đón tin vui

Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai đã chỉ đạo các sở, ngành và cơ quan liên quan phối hợp rà soát hồ sơ, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ tài chính, qua đó đẩy nhanh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho các sản phẩm của Novaland Group.

Tăng tốc bàn giao, hàng ngàn căn nhà đã và sắp về tay khách hàng

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 được công bố tại ĐHĐCĐ thường niên, Novaland dự kiến bàn giao khoảng 2.651 sản phẩm trong năm nay. Trong đó, khu vực TP.HCM dự kiến bàn giao 1.622 sản phẩm; Aqua City khoảng 835 sản phẩm; NovaWorld Ho Tram khoảng 104 sản phẩm và NovaWorld Phan Thiet khoảng 90 sản phẩm.

Các dự án đang được triển khai xây dựng và hoàn thiện gồm The Grand Manhattan, Victoria Village, Palm City, Aqua City, NovaWorld Phan Thi e t và NovaWorld H o Tr a m.

Đáng chú ý, riêng Aqua City, theo kế hoạch từ năm 2026 đến 2027, dự án dự kiến bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm. Đây được xem là một trong những đại đô thị có tiến độ tái khởi động mạnh mẽ nhất trên thị trường phía Nam thời gian gần đây.

Hiện Aqua City đã có gần 1.200 căn nhà phố và biệt thự được bàn giao, hàng trăm gia đình đã hoàn thiện nội thất và chuyển về sinh sống, từng bước hình thành cộng đồng dân cư thực tế. Các phân khu tại dự án này cũng đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, tiện ích để tiếp tục bàn giao trong thời gian tới.

Tại TP.HCM, dự án Victoria Village dự kiến bắt đầu bàn giao từ quý II/2026, trong khi The Grand Manhattan được kỳ vọng bàn giao trong năm 2026. Các dự án này đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện để sớm đưa sản phẩm đến tay khách hàng.

Hơn 4.300 sổ hồng sắp được cấp trong năm 2026

Song song với tiến độ bàn giao nhà, Novaland cho biết sẽ triển khai cấp hàng chục nghìn giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng tại TP.HCM và các dự án liên quan trong giai đoạn tới. Tại khu vực TP.HCM, doanh nghiệp đặt mục tiêu được cấp khoảng 4.347 sổ hồng trong năm 2026 cho các dự án đã hoàn tất pháp lý và xây dựng.

Riêng tại Aqua City, doanh nghiệp có kế hoạch bàn giao sổ hồng dự kiến từ tháng 6/2026, với khoảng 752 sổ hồng được trao trong các đợt đầu tiên. Đây được xem là bước tiến quan trọng sau khi các vướng mắc pháp lý từng bước được tháo gỡ.

Việc đẩy nhanh tiến độ cấp sổ không chỉ giúp khách hàng yên tâm, mà còn góp phần củng cố niềm tin của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh người mua nhà ngày càng quan tâm đến tính pháp lý của dự án.

Kết quả kinh doanh ghi nhận tín hiệu phục hồi

Cùng với tiến độ triển khai tại các dự án, hoạt động kinh doanh của Novaland cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần khoảng 22.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.852 tỷ đồng. Trước đó, năm 2025 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 6.966 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.861 tỷ đồng.

Trong quý I/2026, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi về doanh thu, dòng tiền và tiến độ triển khai dự án. Việc đẩy mạnh xây dựng, bàn giao sản phẩm và tháo gỡ pháp lý được xem là các động lực quan trọng giúp doanh nghiệp từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh.

Trao đổi Báo Điện tử Chính ph ủ , ông Bùi Thành Nhơn cho biết: "Công ty vẫn tiếp tục nỗ lực để đưa Novaland phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Những thời điểm khó khăn nhất của Novaland đã qua. Chúng tôi mong Quý cổ đông, khách hàng tiếp tục yên tâm đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn tới"