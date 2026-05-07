Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát

Ngày 6/5, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã công bố quyết định chuyển cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) từ diện cảnh báo sang kiểm soát. Hiệu lực kể từ ngày 13/5/2026.

Nguyên nhân do công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2025 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó, HoSE đã đưa cổ phiếu DGC vào diện cảnh báo từ ngày 23/4. Đồng thời, mã này cũng bị loại khỏi danh sách được phép giao dịch ký quỹ do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ thời hạn quy định.

Trong văn bản giải trình về biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, công ty cho biết sẽ tiến hành lựa chọn lại đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 tại ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức ngày 8/5/2026.



Danh sách các đơn vị được đưa ra lựa chọn gồm Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Đơn vị được chọn sẽ thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025, cũng như soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.﻿

Ngoài nội dung liên quan đến kiểm toán, tại ĐHĐCĐ bất thường tới đây, công ty cũng sẽ bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT thay thế các nhân sự đã bị khởi tố và tạm giam, gồm ông Đào Hữu Huyền, ông Đào Hữu Duy Anh và ông Phạm Văn Hùng.



Hóa chất Đức Giang cũng gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026, dự kiến vào ngày 30/6/2026. Lý do là để chờ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.﻿

Về tình hình kinh doanh quý 1/2026, DGC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.125 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm gần 49%, xuống còn 430 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí đầu vào tăng mạnh, đặc biệt là giá lưu huỳnh tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, việc tạm dừng khai thác tại khai trường 25 – mỏ apatit trọng điểm – khiến công ty phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn quặng nhập khẩu và mua ngoài, làm gia tăng giá vốn sản xuất phốt pho vàng.



Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản đạt hơn 18.000 tỷ đồng, trong đó tiền và tiền gửi chiếm khoảng 62%, tương đương hơn 11.200 tỷ đồng. Nguồn tiền dồi dào này mang về hơn 148 tỷ đồng lãi tiền gửi trong quý, góp phần hỗ trợ lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC đã ngừng giảm sâu sau những thông tin bất lợi liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp. Hiện thị giá đã lùi về vùng thấp nhất trong khoảng 3 năm.