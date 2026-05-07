Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý giảm sở hữu tại Thế Giới Di Động xuống dưới 5%

Hà Linh | 07-05-2026 - 09:11 AM | Thị trường chứng khoán

Cùng chiều, ông Đoàn Văn Hiểu Em cũng đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu MWG để tham gia mua IPO DMX.

Nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý vừa thông báo đã hoàn tất bán ròng 541.366 cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động trong ngày 29/4. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm đã giảm xuống 72,9 triệu đơn vị (tỷ lệ 4,96%) và không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp bán lẻ này từ ngày 5/5.

Trong một diễn biến tương tự, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên MWG cũng vừa đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ ngày 6/5 đến 4/6/2026. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông sẽ giảm xuống còn 1,54 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,1%.

Mục đích của giao dịch là nhằm tham gia đầu tư vào đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) – công ty con của MWG. Bên cạnh vài trò Thành viên HĐQT MWG, ông Đoàn Văn Hiểu Em hiện còn là Tổng Giám đốc DMX.

Chia sẻ trên facebook cá nhân, ông Hiểu Em cho biết, trong kế hoạch IPO DMX sắp tới, ban lãnh đạo sẽ tham gia đầu tư bằng nguồn tài chính cá nhân hoặc tái cơ cấu các khoản sở hữu trong MWG - khẳng định cam kết dài hạn với lợi ích cổ đông, nhưng vẫn đảm bảo hài hòa giữa cổ đông hiện hữu MWG và cổ đông mới DMX.

Về kết quả kinh doanh quý đầu năm 2026, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 46.462 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lập kỷ lục 2.758 tỷ đồng, tăng 78% so với quý 1/2025. Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện 25% kế hoạch doanh thu và 30% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MWG đóng cửa ngày 6/5 ở mức 86.000 đồng/cp, giảm nhẹ so với đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt hơn 126.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp chốt trả cổ tức tiền mặt 30% ngay trong tháng 5, cổ phiếu lập tức "tím lịm"

Ông Nguyễn Duy Hưng lại đúng?

Nhà đầu tư hưởng lợi gì từ core tự chủ chuẩn Hàn Quốc?

