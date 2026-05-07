May Sông Hồng sắp chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

CTCP May Sông Hồng (MCK: MSH, sàn HoSE) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 đợt 2 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 số 01/2026/NQĐHĐCĐ/MSH ngày 25/4/2026.

Theo đó, May Sông Hồng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức là 19/5/2026, ngày thực hiện chi trả dự kiến 10/6/2026.

Với hơn 112,5 triệu cổ phiếu MSH đang lưu hành trên thị trường, May Sông Hồng sẽ phải chi khoảng hơn 112,5 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Theo Báo cáo quản trị năm 2025, tính đến ngày 31/12/2025, CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, MCK: FTS, sàn HoSE) đang sở hữu 12 triệu cổ phiếu MSH, dự kiến thu về 12 tỷ đồng cổ tức từ May Sông Hồng.

Ngoài ra, ông Bùi Đức Thịnh- Chủ tịch HĐQT của May Sông Hồng sở hữu hơn 26,9 triệu cổ phiếu MSH, sẽ nhận về hơn 26,9 tỷ đồng cổ tức; ông Bùi Việt Quang- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc nắm giữ gần 12,8 triệu cổ phiếu, dự kiến thu về gần 12,8 tỷ đồng cổ tức.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, các cổ đông của May Sông Hồng đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%.

Trước đó, hồi tháng 12/2025, May Sông Hồng đã chi hơn 450 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 40%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.000 đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.041,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 211,9 tỷ đồng, tăng 10,9%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, May Sông Hồng báo lãi ròng quý I/2026 đạt gần 81,3 tỷ đồng, giảm 6,8% so với quý I/2025.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của May Sông Hồng giảm 7,7% so với đầu năm, xuống còn hơn 4.319,2 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận hơn 1.050,8 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 889,1 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 2.026,4 tỷ đồng, giảm 17,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 1.257,6 tỷ đồng, chiếm 62,1% tổng nợ.