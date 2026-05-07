PNJ tăng vốn vượt 5.000 tỷ đồng sau đợt chia cổ phiếu thưởng

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) vừa có báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).



Kết thúc đợt phát hành ngày 24/4, PNJ đã hoàn tất phân phối 170,5 triệu cổ phiếu thưởng cho 13.989 cổ đông với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận một cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán với số tiền 1.705,7 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng trừ trường hợp cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ phiếu ESOP đang trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng.

Hoàn tất việc chia cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của PNJ tăng từ 3.413 tỷ đồng lên gần 5.119 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý I/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.245 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 116,5%.

Theo giải trình của PNJ, doanh thu thuần trong quý I/2026 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ đóng góp từ doanh thu vàng 24K. Bên cạnh đó, mảng bán lẻ trang sức tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của PNJ đạt hơn 3.440,9 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn thu về hơn 52,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 39%.

Các loại chi phí đều tăng nhưng mức tăng không đủ lớn để gây áp lực lên lợi nhuận gộp. Trong đó, chi phí tài chính tăng từ 37 tỷ đồng lên gần 55,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 34,4%, lên mức hơn 1.352 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức hơn 222,1 tỷ đồng, tăng 14,7%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PNJ giảm 2,3% so với đầu năm, xuống còn gần 19.692,8 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 13.419 tỷ đồng; khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 3.586,4 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền hơn 923,5 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 5.291,6 tỷ đồng, giảm 23,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 2.893,6 tỷ đồng.