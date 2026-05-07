Xuân Cầu Holdings bắt tay Petrolimex phát triển lĩnh vực đang “hot” tại Việt Nam

Ngày 6/5, tại Trụ sở Tập đoàn, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phối hợp cùng Xuân Cầu Holdings và Selex Motors tổ chức Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần (CTCP) Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam. Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược của Petrolimex trong phát triển hệ sinh thái năng lượng xanh và mở rộng sang lĩnh vực năng lượng cho giao thông điện tại Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT Xuân Cầu Holdings Tô Dũng và Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh tặng hoa chúc mừng Lãnh đạo CTCP Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết, Petrolimex xác định việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển năng lượng xanh là định hướng chiến lược trong thời gian tới. Bám sát các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xanh, Petrolimex đã cùng Xuân Cầu Holdings và Selex Motors thành lập CTCP Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam nhằm phát triển hệ sinh thái hạ tầng năng lượng xanh tại thị trường trong nước.

Sự kiện quan trọng này đã được lãnh đạo Petrolimex đề cập đến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vừa qua, thể hiện quyết tâm nhanh chóng triển khai các bước đi cụ thể cho chiến lược chuyển đổi xanh của Tập đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh nhấn mạnh sự ra đời của Công ty là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chiến lược “Ba chuyển đổi” của Petrolimex gồm chuyển đổi số, chuyển đổi văn hóa và chuyển đổi xanh; đồng thời thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Tập đoàn trong hành trình chuyển dịch năng lượng. Theo ông, sự ra đời của Công ty không chỉ đánh dấu bước chuyển của Petrolimex khỏi “vùng an toàn” của hoạt động kinh doanh xăng dầu truyền thống để tham gia thị trường năng lượng cho giao thông điện, mà còn mở đầu cho một hệ sinh thái năng lượng mới, đặt nền tảng cho thập kỷ chuyển đổi xanh của ngành năng lượng Việt Nam.

Với tinh thần “Đồng hành, Hợp tác, Phát triển, Vì một Việt Nam xanh”, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh cho rằng chỉ khi doanh nghiệp Việt cùng chung tay, kết hợp giữa khu vực nhà nước và tư nhân, giữa truyền thống và đổi mới, mới có thể tạo dựng nền tảng tự chủ cho hành trình chuyển dịch năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia một cách bền vững.

Phát biểu đại diện lãnh đạo CTCP Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam, Ông Nguyễn Hữu Phước Nguyên - Tổng Giám đốc Selex Motors khẳng định quyết tâm phát triển hệ thống hạ tầng năng lượng xanh đồng bộ, hiện đại và từng bước làm chủ công nghệ do doanh nghiệp Việt phát triển. Ban lãnh đạo Công ty cam kết tập trung triển khai công việc với tinh thần thực chất, hiệu quả và tốc độ cao nhằm mang đến cho người dân và doanh nghiệp khả năng tiếp cận các dịch vụ năng lượng xanh thuận tiện, an toàn và tiết kiệm.

Sự hợp tác giữa Petrolimex, Xuân Cầu Holdings và Selex Motors được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một hệ sinh thái năng lượng xanh do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ; kết hợp thế mạnh về hạ tầng, công nghệ và thị trường thông qua hệ thống cửa hàng xăng dầu được tích hợp thêm các giải pháp sạc điện, đổi pin và năng lượng tái tạo trong tương lai; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.