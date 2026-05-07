Giá vàng tăng vọt, quỹ vàng lớn nhất thế giới có động thái "lạ"

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn , quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 0,85 tấn vàng trong ngày 6/5, qua đó đưa tổng lượng nắm giữ xuống dưới ngưỡng 1.033 tấn. Động thái này diễn ra sau nhiều phiên quỹ liên tiếp giảm tỷ trọng vàng.

Đáng chú ý, SPDR Gold Trust bán ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh. Trong phiên 6/5, giá vàng có thời điểm bật tăng mạnh từ vùng đáy trên 4.550 USD/ounce lên quanh 4.721 USD/ounce. Hiện kim loại quý này vẫn duy trì xu hướng hồi phục.

Tâm lý nhà đầu tư cải thiện khi thị trường gia tăng kỳ vọng Mỹ và Iran có thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình, qua đó kéo đồng USD và giá dầu đi xuống. Diễn biến này giúp hạ bớt lo ngại về áp lực lạm phát toàn cầu – yếu tố từng khiến giới đầu tư e ngại Fed sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài. Dù giá vàng hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với các vùng đỉnh trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý chưa bị phá vỡ. Trong trường hợp căng thẳng địa chính trị tiếp tục hạ nhiệt và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz sớm ổn định trở lại, áp lực lạm phát có thể tiếp tục suy giảm, từ đó mở ra dư địa để Fed cân nhắc hạ lãi suất trong năm 2026.

Theo báo cáo của ADP, khu vực tư nhân Mỹ chỉ tạo thêm 109.000 việc làm trong tháng 4, thấp hơn dự báo của giới phân tích. Thông tin này làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm hạ lãi suất, kéo lợi suất trái phiếu Mỹ cùng chỉ số USD đi xuống. Đây là môi trường thuận lợi cho vàng, khi kim loại quý thường hưởng lợi trong bối cảnh lãi suất thấp và đồng bạc xanh suy yếu.

Trong báo cáo mới đây, Morgan Stanley tiếp tục giữ quan điểm tích cực với vàng khi dự báo giá kim loại quý này có thể đạt 5.200 USD/ounce vào cuối năm, cao hơn khoảng 10% so với hiện tại.

Theo bà Amy Gower, chiến lược gia hàng hóa của Morgan Stanley, việc vàng chưa thể hiện rõ vai trò trú ẩn an toàn trong thời gian gần đây chủ yếu do thị trường tập trung nhiều hơn vào chính sách tiền tệ thay vì rủi ro địa chính trị từ xung đột Iran.

Morgan Stanley kỳ vọng Fed sẽ có ít nhất một đợt giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ giá vàng tăng tiếp. “Giá vàng hiện nhạy cảm hơn với lợi suất thực và tín hiệu chính sách của Fed”, bà Amy Gower nhận định. Dù vậy, Morgan Stanley cũng cảnh báo nếu xung đột Trung Đông kéo dài và thị trường bắt đầu kỳ vọng lãi suất neo cao lâu hơn hoặc tiếp tục tăng, vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh.