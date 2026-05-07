Một công ty liên quan đến Nova Group tất toán 660 tỷ đồng trái phiếu khi vừa báo lỗ

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Residence (Đầu tư và Phát triển Residence) vừa có báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 23/4 vừa qua, Đầu tư và Phát triển Residence đã mua lại toàn bộ giá trị đang lưu hành của trái phiếu mã RESCH2426001 trị giá 660 tỷ đồng. Giá trị mua lại thực tế là 100,7 triệu đồng/trái phiếu, tương đương gần 665 tỷ đồng.

Được biết, trái phiếu RESCH2426001 phát hành ngày 30/9/2024, kỳ hạn 24 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 30/9/2026. Với việc tất toán trái phiếu này, doanh nghiệp không còn dư nợ trái phiếu.

Về tổ chức phát hành, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Residence được thành lập năm 2017 với tên gọi ban đầu là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nova Residence, đăng ký ngành nghề tư vấn, môi giới bất động sản.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 triệu đồng do Công ty cổ phần Nova Group sở hữu 98%, hai cá nhân Võ Thu Thảo và Ngô Thị Tố Nguyên mỗi người nắm 1%. Trong đó, bà Võ Thu Thảo giữ chức Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Đến tháng 3/2021, lúc này công ty có tên là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Residence. Ông Lê Thanh Liêm trở thành Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật, đồng thời doanh nghiệp tăng vốn từ 400 triệu đồng lên 500 tỷ đồng.

Được biết, ông Lê Thanh Liêm còn là người đại diện tại nhiều doanh nghiệp khác như: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nova Song Giang, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Mega Homes Solution, Công ty cổ phần Lucky Capital, Công ty cổ phần Marina Mekong, Công ty cổ phần Du lịch Sinh thái biển Bình Châu...

Đầu tư và Phát triển Residence tất toán lô trái phiếu trên khi vừa báo lỗ gần 4 tỷ đồng trong năm 2025, trong khi năm 2024 vẫn báo lãi hơn 13 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, khoản lỗ lũy kế của công ty bị đẩy lên mức 283,6 tỷ đồng. Khoản lỗ này cũng "bào mòn" vốn chủ sở hữu doanh nghiệp chỉ còn 216 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng lên mức hơn 947 tỷ đồng, gấp 4,38 lần vốn chủ sở hữu. Trong số đó đã bao gồm 660 tỷ đồng dư nợ trái phiếu nói trên, còn lại 287 tỷ đồng nợ phải trả khác.