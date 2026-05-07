Cổ phiếu Coteccons "có biến"

Chốt phiên 7/5, cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã: CTD) bất ngờ giảm kịch sàn về 80.600 đồng/cp. Diễn biến này gây chú ý bởi ngay trong phiên, CTD từng có thời điểm leo lên mức cao nhất 90.300 đồng/cp. Như vậy, những nhà đầu tư “đu” tại vùng giá cao trong ngày đã tạm lỗ khoảng 12% chỉ sau vài giờ giao dịch.

Áp lực bán dâng cao còn kéo thanh khoản CTD tăng vọt. Kết phiên, khối lượng khớp lệnh đạt khoảng 2,7 triệu đơn vị, mức cao nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây.

Việc giá giảm sàn trong khi thanh khoản bùng nổ cho thấy lực cung thoát hàng xuất hiện khá quyết liệt, đẩy cổ phiếu từ trạng thái hưng phấn đầu phiên sang sắc xanh lơ khi đóng cửa.

Đáng nói, cú quay đầu mạnh của CTD diễn ra trong bối cảnh Coteccons mới đây công bố kết quả kinh doanh tích cực, với lợi nhuận tăng đột biến.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất (niên độ tài chính từ 01/01/2026 đến 31/03/2026), doanh thu thuần của Coteccons trong quý 3/2026 đạt hơn 6.409 tỷ đồng, tăng 28,12% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 119 tỷ đồng, tăng trưởng 108% so với mức 57 tỷ đồng của quý 3/2025.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu niên độ tài chính (kết thúc ngày 31/03/2026), Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt 23.868 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 641,6 tỷ đồng.

Lý giải về mức tăng trưởng đột biến này, Ban lãnh đạo Coteccons cho biết bên cạnh việc tăng trưởng doanh thu xây dựng, công ty đã cải thiện được biên lợi nhuận gộp lên mức 4,48% (tăng 1,36% so với cùng kỳ).

Coteccons đã sử dụng hơn 52 tỷ đồng từ dự phòng cho các "Hợp đồng có rủi ro lớn" và hoàn nhập hơn 13,6 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho để bù đắp sự gia tăng của chi phí nhân công và nguyên vật liệu. Điều này giúp chi phí giá vốn trong kỳ không bị tăng vọt khi giá nhân công hay vật liệu biến động. Khoản hoàn nhập được hạch toán giảm trực tiếp vào giá vốn hàng bán trong kỳ, từ đó trực tiếp làm tăng lợi nhuận gộp. ﻿

Ở một diễn biến liên quan, HĐQT Coteccons mới đây đã thông qua phương án phát hành thêm hơn 5,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20:1. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên mức hơn 1.140 tỷ đồng.

Liên quan vấn đề nhân sự, HĐQT Coteccons vừa quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Đua khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 26/4/2026, trên cơ sở đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Được biết,﻿ ông Nguyễn Văn Đua sinh năm 1978, là cử nhân kinh tế với hơn 25 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, pháp chế và đầu tư thương mại.

Trước khi gia nhập Coteccons, ông từng công tác tại nhiều doanh nghiệp như Masan, Bibica, Thảo Điền Investments và Kusto Group. Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Coteccons từ tháng 10/2024. Tại thời điểm cuối năm 2025, ông nắm giữ 144.600 cổ phiếu CTD.