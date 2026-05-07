Ngân hàng lớn có 2.700 nhân viên nghỉ việc vừa làm điều chưa từng có

Phiên 7/5, cổ phiếu STB của Sacombank trở thành tâm điểm thị trường khi bất ngờ tăng kịch trần lên 73.700 đồng/cp. Dòng tiền đổ vào mạnh giúp thanh khoản STB bùng nổ với khoảng 19 triệu cổ phiếu được sang tay, cao gấp nhiều lần mức bình quân. Đáng chú ý, hàng triệu cổ phiếu dư mua giá trần trong khi bên bán gần như “trắng bảng”.

Với mức thị giá này, STB tiếp tục là cổ phiếu ngân hàng có thị giá cao nhất trên sàn chứng khoán. Đồng thời, giá cổ phiếu thiết lập mức đỉnh cao nhất trong lịch sử, vốn hóa thị trường lần đầu vượt mốc 138.000 tỷ đồng.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh Sacombank đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình tái cơ cấu kéo dài nhiều năm.

Theo báo cáo quý I/2026, lợi nhuận trước thuế của nhà băng này ở mức 2.106 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Nguyên nhân lợi nhuận quý 1 của Sacombank giảm mạnh đến từ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng đột biến lên hơn 2.000 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần con số cùng kỳ năm ngoái.

Ban lãnh đạo Sacombank cho biết năm 2026 sẽ tập trung xử lý nợ xấu, cải thiện chất lượng tài sản và chủ động gia tăng trích lập dự phòng nhằm nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu. Đây cũng là nguyên nhân khiến ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khá thận trọng.

Một trong những điểm đáng chú ý tại ngân hàng này là việc bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thụy vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022–2026. Động thái này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ quá trình ra quyết định trong giai đoạn chuyển tiếp của Sacombank, từ xử lý tài sản tồn đọng sang tăng trưởng và tối ưu hiệu quả hoạt động.

Theo đánh giá của VNDirect, việc đấu giá 32,5% cổ phần liên quan đến ông Trầm Bê là “nút thắt cuối cùng” trong quá trình tái cơ cấu của Sacombank. Công ty chứng khoán này kỳ vọng sự tham gia của ban lãnh đạo mới cùng định hướng rõ ràng hơn sẽ giúp đẩy nhanh quá trình xử lý các tồn đọng lịch sử, đặc biệt là khoản cổ phần nói trên.

Trong trường hợp đấu giá thành công, Sacombank có thể hoàn nhập dự phòng liên quan đến trái phiếu VAMC, đồng thời ghi nhận trở lại một phần lãi dự thu trước đây bị treo. Điều này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cải thiện thu nhập lãi thuần (NII) và biên lãi ròng (NIM) trong các năm tới.

Theo ước tính của VNDirect, tổng dư nợ gốc và lãi dự thu liên quan đến khoản vay được thế chấp bằng lô cổ phần 32,5% của ông Trầm Bê tại Sacombank vào khoảng 63.000 tỷ đồng, tương đương gần 2,4 tỷ USD. Con số này bao gồm các khoản vay đã bán cho VAMC, các khoản repo và phần lãi phải thu đã được khoanh theo đề án tái cơ cấu ngân hàng.

Song song với đó, Sacombank cũng đẩy mạnh xử lý tài sản tồn đọng và tăng mạnh trích lập dự phòng trong giai đoạn cuối tái cơ cấu. Tỷ lệ dự phòng trên tổng dư nợ cho vay tăng lên 5,9% vào cuối quý IV/2025, so với mức 0,7% của quý trước đó. Tỷ lệ xóa nợ cũng tăng mạnh trong cùng kỳ.

Ngân hàng đồng thời ghi nhận những bước tiến đáng kể trong xử lý tài sản có vấn đề khi tỷ lệ tài sản tồn đọng (không bao gồm nợ xấu) giảm mạnh từ 28% tổng tài sản xuống còn khoảng 2,4% vào năm 2024. Theo VNDirect, kế hoạch đấu giá cổ phần có thể giúp xử lý phần lớn tài sản tồn đọng còn lại, tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới của Sacombank.

Số lượng nhân sự của Sacombank cũng gây chú ý khi báo cáo tài chính cho thấy tính đến cuối tháng 3/2026 nhà băng còn 14.080 nhân sự, giảm 2.736 người so với cuối năm 2025. Đây cũng là quy mô nhân sự thấp nhất của Sacombank trong hơn một thập kỷ qua.