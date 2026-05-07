Tập đoàn Đất Xanh đổi tên

Cập nhật mới nhất, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã CK: DXG) đã chính thức đổi tên thành CTCP Bluemarq Group.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, HĐQT Đất Xanh đã trình cổ đông và được thông qua về việc thay đổi tên công ty. Trong đó, ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu và lựa chọn tên mới, bảo đảm phù hợp với chiến lược kinh doanh và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Thời gian qua, nhân sự thượng tầng của doanh nghiệp cũng có biến động lớn khi ông Bùi Ngọc Đức – Tổng Giám đốc vừa được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay cho ông Lương Ngọc Huy. Đồng thời, ông Nguyễn Trường Sơn - Phó tổng giám đốc Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng quản trị Dat Xanh Services được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Về tình hình kinh doanh, Đất Xanh lên kế hoạch năm 2026 với doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 268 tỷ đồng, tăng 16%.

Trước đó, trong năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 4.192 tỷ đồng, hoàn thành gần 60% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 231 tỷ đồng, tương ứng khoảng 62,7% mục tiêu đề ra.

Sau quý 1, doanh thu hợp nhất tăng 59% so với cùng kỳ, lên hơn 1,467 tỷ đồng. Hoạt động tài chính tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ tích cực khi doanh thu tài chính hơn 46 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng thu nhập từ lãi vay. Kết quả, Tập đoàn Đất Xanh lãi sau thuế hơn 214 tỷ đồng, tăng 173% và tới 80% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Đất Xanh đề xuất không chia cổ tức năm 2025, song dự kiến trích 2% lợi nhuận sau thuế (hơn 4,6 tỷ đồng) cho quỹ khen thưởng, phúc lợi.