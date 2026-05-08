Giai đoạn tăng vốn sôi động, ngành chứng khoán sắp "đón" công ty đầu tiên vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Trong báo cáo ngành chứng khoán mới nhất, CTCP Xếp hạng Tín nhiệm S&I ( S&I Ratings) đánh giá n ăm 2026 là giai đoạn sôi động của hoạt động tăng vốn trong ngành chứng khoán.

Điều này xuất phát từ 3 áp lực đồng thời:

Thứ nhất, Nghị định 245/2025/NĐ-CP chính thức mở room ngoại lên 100% đối với CTCK, xóa bỏ rào cản lớn nhất đối với dòng vốn chiến lược nước ngoài;

Thứ hai, nhiều CTCK top đầu đã tiệm cận trần dư nợ cho vay ký quỹ/VCSH 200% (HCM 194%, KBSV 188%, MBS 182%, MASC 177%, VCBS 176%), buộc phải tăng vốn để mở rộng dư địa cho vay;

Thứ ba, Thông tư 102/2025/TTBTC nâng hệ số rủi ro 10%–30% khiến nhu cầu bổ sung vốn khả dụng trở nên cấp thiết hơn.

Theo đó, nhiều CTCK đưa ra kế hoạch tăng vốn mạnh mẽ để tạo nền tảng thực hiện kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng. Nổi bật nhất là SSI, với kế hoạch tăng thêm khoảng 9.262 tỷ đồng trong năm 2026, qua đó đưa vốn điều lệ ước tính lên hơn 30.000 tỷ đồng vào cuối năm . Nếu hoàn tất, SSI có thể trở thành CTCK đầu tiên trên thị trường đạt quy mô vốn điều lệ trên mốc này. Các phương án tăng vốn của SSI gồm phát hành ưu đãi, phát hành ESOP và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, VIX cũng dự kiến tăng vốn thêm khoảng 9.189 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ lên hơn 24.500 tỷ đồng, thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. VCK đặt kế hoạch tăng vốn khoảng 9.131 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ ước tính lên hơn 24.300 tỷ đồng, chủ yếu thông qua phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Trong khi đó, TCX dự kiến tăng thêm khoảng 4.628 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ lên gần 27.800 tỷ đồng.

S&I Ratings kỳ vọng ba hình thức chủ đạo sẽ tiếp tục được sử dụng trong năm 2026: (i) phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu; (ii) phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược nước ngoài; (iii) phát hành trái phiếu dài hạn để cải thiện cơ cấu kỳ hạn nguồn vốn vốn đang lệch mạnh về ngắn hạn.

Bên cạnh đó, sau khi các CTCK lớn (TCX, VCK, VPX) niêm yết thành công trong năm 2025, nhiều CTCK tầm trung cũng đang lên kế hoạch IPO như Kafi, HDBS, OCBS.

Theo S&I Ratings, tổng quy mô tăng vốn toàn ngành năm 2026 ước tính có thể tiếp tục duy trì ở mức cao tương đương 2025 (~100.000 tỷ đồng). Hoạt động tăng vốn trong năm 2026 được đánh giá tích cực về dài hạn nhờ củng cố bộ đệm vốn và đa dạng hóa nguồn vốn dài hạn. Tuy nhiên, cần theo dõi rủi ro pha loãng và hiệu quả sử dụng vốn của các CTCK.

Kế hoạch tăng vốn năm 2026 của các CTCK, nguồn: S&I Ratings.

Về kế hoạch kinh doanh, S&I Ratings đánh giá các CTCK nhìn chung khá lạc quan về triển vọng thị trường dựa trên kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được công bố.

Phần lớn CTCK đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2026 ở mức hai con số đến trên 50%, với HCM (+56%), VPX (+44%), VCI (+41%), MBS (+31%) và VCK (+29%) dẫn đầu trong nhóm top 10, trong khi SSI (+15%) và TCX (+18% sau khi loại trừ yếu tố đột biến) chọn kịch bản thận trọng hơn.

Mức tăng trưởng kế hoạch mạnh mẽ này phản ánh sự đồng thuận cao của các CTCK về triển vọng tích cực của thị trường với động lực chính là kỳ vọng thanh khoản cải thiện sau nâng hạng FTSE và bùng nổ mở rộng dư nợ margin với kế hoạch tăng vốn của hàng loạt CTCK.

Bên cạnh đó, các CTCK cũng lạc quan với triển vọng mở rộng hệ sinh thái sản phẩm mới với các kế hoạch tham gia sàn tài sản mã hóa và sàn vàng phái sinh (TCX, VPX, MBS) hay tham gia vào Trung tâm tài chính quốc tế (HSC lập công ty con 800 tỷ đồng, DSE lập công ty con).

Mặt khác, các CTCK cũng quan ngại rủi ro mặt bằng lãi suất tăng và áp lực chốt lời sau khi sự kiện nâng hạng được phản ánh vào giá.