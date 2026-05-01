Điểm mặt "công thần" khiến đỉnh 1.900 điểm trở thành dĩ vãng với VN-Index

Tiếp nối đà hưng phấn trong 2 phiên liền trước, chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh ngay đầu phiên 7/5 và vượt qua ngưỡng quan trọng 1.900 điểm. Có thời điểm trong phiên chỉ số thậm chí chạm tới mức 1.924,95 điểm. %. Đà tăng lan tỏa khá tốt, tạo ra một bầu không khí vô cùng sôi động trên bảng điện tử trước khi áp lực bán tại vùng giá cao khiến chỉ số thu hẹp mức tăng trong phiên chiều.

Đóng cửa, chỉ số chính tăng 17,81 điểm lên 1.909,01 điểm, tương ứng tăng 0,94%, qua đó thiết lập mốc kỷ lục mới. Con số này cao hơn mức 1.902 – đỉnh cũ tính theo giá đóng cửa thiết lập vào phiên 13/1/2026.

Thanh khoản cũng trở nên sôi động đáng kể khi giá trị giao dịch trên HOSE vượt mức 30.000 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với phiên giao dịch trước đó.

Xét theo mức độ đóng góp, nhóm cổ phiếu Vingroup với VIC và VHM là động lực chính giúp VN-Index lập kỷ lục mới. VHM tăng trần qua đó đóng góp 9,15 điểm, còn VIC tăng hơn 2% và đóng góp 7,36 điểm. Tân binh VPL tăng và đóng góp gần 0,6 điểm.

Hai đại diện nhóm ngân hàng cũng thu hút sự chú ý. STB là điểm nhấn khi tăng trần, đóng góp 1,92 điểm. LPBank cũng đóng góp hơn 1,1 điểm tăng vào VN-Index khi gần 4%.

Tương tự, nhóm cổ Gelex tiếp tục gây ấn tượng khi GEE, GEX tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp, từ đó đóng góp tổng cộng gần 2 điểm tăng cho chỉ số sàn HOSE.

Một số cổ phiếu khác cũng tăng điểm và đóng góp tích cực vào đà tăng của thị trường chung như HDB, MSN, CTG…

Dù vậy, thực tế thị trường vẫn không hoàn toàn nghiêng về hướng tích cực khi đà tăng chủ yếu dựa vào các cổ phiếu trụ như “họ" Vingroup cùng một cổ phiếu ngân hàng. Tính chung toàn sàn chỉ có 304 mã tăng giá, trong đó có 25 mã tăng trần, kém hơn số 370 mã giảm giá, gồm 14 mã giảm sàn; trong khi 846 mã đứng giá. Cùng với đó, khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi đà bán ròng chưa có dáu hiệu dừng lại. Khối này tiếp tục bán ròng 311 tỷ đồng trên toàn thị trường dù chỉ số chính lập đỉnh mới.

Hiện tượng này không chỉ mới xuất hiện mà đã kéo dài trong một khoảng thời gian. Xét riêng trong tháng 4 liền trước, VN-Index tăng hơn 10,7% so với cuối tháng trước, một kết quả tích cực trong bối cảnh thị trường chịu nhiều áp lực từ các biến động vĩ mô. Tuy nhiên, đà tăng này mang tính phân hóa rõ rệt, khi phần lớn mức tăng của chỉ số đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, riêng nhóm Vingroup đã đóng góp hơn 186 điểm. Trong khi đó, nhiều nhóm cổ phiếu khác diễn biến kém tích cực hơn, chủ yếu đi ngang hoặc điều chỉnh.

Diễn biến này khiến hiệu suất thực tế của nhà đầu tư có độ lệch đáng kể so với chỉ số. Nói cách khác, dù thị trường tăng mạnh về mặt điểm số, nhưng không nhiều nhà đầu tư thực sự hưởng lợi tương xứng.