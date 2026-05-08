Vì sao một số ngân hàng giảm mạnh lợi nhuận?

Trong số các ngân hàng giảm lợi nhuận, SeABank là trường hợp gây chú ý nhất khi lợi nhuận trước thuế quý I chỉ đạt 1.388 tỷ đồng; ngân hàng không còn ghi nhận khoản thu đột biến từ thương vụ chuyển nhượng Công ty Tài chính PTF như cùng kỳ năm ngoái. Khi yếu tố bất thường không còn, nền lợi nhuận lập tức sụt giảm đáng kể.

Ngoài ra, áp lực chi phí vốn tăng cùng với việc đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro cũng khiến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng suy giảm. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều nhà băng trong bối cảnh nợ xấu có dấu hiệu gia tăng trở lại ở một số nhóm khách hàng.

Eximbank cũng ghi nhận mức giảm khi lợi nhuận trước thuế quý I chỉ còn 338 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ. Dù thu nhập lãi thuần vẫn tăng gần 2%, nhưng các nguồn thu ngoài lãi lại sụt giảm mạnh. Đáng chú ý, lãi thuần từ dịch vụ giảm tới 75%, chỉ còn 36 tỷ đồng, trong khi hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ hơn 10 tỷ đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên cuối tháng 4, ông Trần Tấn Lộc - Tổng Giám đốc Eximbank - cho biết, bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều bất ổn, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng, đẩy giá dầu tăng và gây áp lực lạm phát. Những biến động này tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, từ đó ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng và kết quả kinh doanh của ngân hàng.

Lợi nhuận một số ngân hàng đi lùi trong bối cảnh khó khăn.

Sacombank cũng nằm trong nhóm ngân hàng giảm mạnh khi lợi nhuận trước thuế giảm 42%, còn 2.106 tỷ đồng. Nguyên nhân chính đến từ việc chi phí dự phòng rủi ro tăng đột biến, từ 195 tỷ đồng lên 2.024 tỷ đồng, tức gấp hơn 10 lần so với cùng kỳ. Mặc dù thu nhập lãi thuần giảm 12%, xuống 6.042 tỷ đồng, các mảng ngoài lãi vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực, đặc biệt lãi thuần từ hoạt động khác chuyển từ lỗ 104 tỷ đồng sang lãi 324 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức tăng này không đủ bù đắp chi phí dự phòng tăng quá mạnh, khiến lợi nhuận cuối cùng quay đầu giảm. Dù vậy, ngân hàng vẫn hoàn thành khoảng 26% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

LPBank cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế giảm 11%, xuống còn 2.826 tỷ đồng, dù thu nhập lãi thuần vẫn tăng 18%. Tại đại hội đồng cổ đông vừa qua, lãnh đạo LPBank cho biết 2026 là năm ngân hàng chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng hơn.

Ông Vũ Quốc Khánh - Tổng Giám đốc LPBank - cho biết, room tín dụng năm nay của LPBank chỉ ở mức 11,7%, thấp hơn kỳ vọng, trong khi quý I các ngân hàng bị giới hạn chỉ được tăng trưởng khoảng 25% hạn mức được cấp. Điều này khiến dư địa tăng trưởng tín dụng không còn quá lớn.

Bên cạnh đó, áp lực lãi suất huy động tăng trong giai đoạn đầu năm cũng khiến biên lợi nhuận (NIM) bị thu hẹp.

Theo ông Khánh, dù LPBank vẫn có lợi thế về nền tảng số và mạng lưới rộng, nhưng biên lợi nhuận năm nay khó duy trì như năm 2025. Đồng thời, ngân hàng cũng chủ động tăng trích lập dự phòng để nâng cao sức chống chịu trước biến động thị trường.