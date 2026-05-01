Chứng khoán lập đỉnh mới, CTCK gọi tên 5 nhóm cổ phiếu có cơ hội "hút tiền" trong tháng này

Trong báo cáo mới công bố, C hứng khoán SHS cho biết VN-Index trong tháng 4/2026 tiếp tục vận động khá sát kịch bản cơ sở đã được đưa ra trong báo cáo chiến lược năm 2026. Dưới tác động dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm đầu ngành, thị trường đã phục hồi mạnh và quay trở lại vùng 1.900 điểm.

Theo SHS, sau giai đoạn này, thị trường sẽ bước vào tháng 5 với tâm điểm là các dữ liệu kinh tế vĩ mô tháng 4 như lạm phát, xuất nhập khẩu, PMI… Những chỉ số này được kỳ vọng phản ánh rõ hơn tác động của xung đột Trung Đông tới hoạt động doanh nghiệp và nền kinh tế.

Nhóm phân tích lưu ý căng thẳng địa chính trị toàn cầu vẫn tiếp diễn và đang chuyển sang trạng thái mới. Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu chậm lại, trong khi khủng hoảng năng lượng, lạm phát và áp lực chi phí gia tăng bắt đầu ảnh hưởng rõ nét hơn tới doanh nghiệp và nền kinh tế. Ngoài ra, dư nợ cho vay ký quỹ trên thị trường hiện vẫn ở mức cao.

Ở chiều tích cực, SHS đánh giá nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh. Kết quả kinh doanh quý I/2026 của nhiều doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận tăng trưởng khả quan. Đồng thời, nếu loại trừ ảnh hưởng của nhóm Vingroup , mặt bằng vốn hóa của phần còn lại trên thị trường đang ở mức tương đối hợp lý sau giai đoạn giảm mạnh, đặc biệt khi xét tới tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Theo SHS, nếu bóc tách nhóm VinGroup, vốn hóa phần còn lại của thị trường hiện vào khoảng 320 tỷ USD, gần như không thay đổi so với cuối tháng 3/2026. Khi đó, các chỉ số định giá của thị trường ở mức P/E khoảng 12,96 lần, P/B khoảng 1,8 lần và P/S khoảng 1,4 lần. SHS đánh giá đây là vùng định giá tương đối hợp lý trong bối cảnh kết quả kinh doanh doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng, qua đó mở ra cơ hội để nhà đầu tư xem xét tích lũy và đầu tư giá trị.

Tuy nhiên, đối với VN-Index, sau 5 tuần tăng liên tiếp từ vùng 1.600 điểm lên sát 1.900 điểm, thị trường đang đối mặt nguy cơ hình thành đỉnh ngắn hạn khi quay trở lại vùng điểm số trước thời điểm lao dốc mạnh do ảnh hưởng từ cuộc chiến Trung Đông.

Về dòng tiền ngành, SHS đánh giá một số nhóm ngành có khả năng thu hút dòng tiền trong ngắn hạn tháng 5, theo thứ tự gồm chứng khoán, bất động sản dân cư, ngân hàng, phân bón và thép.

Đối với nhóm chứng khoán, SHS cho rằng ngành này sẽ hưởng lợi trong trung hạn nếu FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường Việt Nam, qua đó thu hút thêm dòng vốn ngoại và hỗ trợ thanh khoản thị trường. Đồng thời, thị trường cũng đang kỳ vọng Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI trong kỳ xem xét tháng 6 tới.

Với nhóm bất động sản dân cư, SHS nhận định một số doanh nghiệp lớn đang bước vào giai đoạn mở bán và ghi nhận lợi nhuận từ các dự án quy mô lớn. Sau giai đoạn giảm mạnh và tích lũy kéo dài, giá nhiều cổ phiếu trong ngành được kỳ vọng có thể phục hồi trở lại.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng tiếp tục được xem là nhóm ngành chủ chốt của thị trường khi nhiều nhà băng đặt kế hoạch tăng trưởng cao cho năm 2026. Đây cũng là nhóm có tỷ trọng vốn hóa lớn và được kỳ vọng sẽ hút thêm dòng vốn ngoại nếu thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng.

Đối với ngành phân bón, SHS cho rằng giá phân bón duy trì ở mức cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong ngành cải thiện kết quả kinh doanh.

Ở nhóm thép, triển vọng ngành được hỗ trợ bởi xu hướng đẩy mạnh đầu tư công cùng chính sách bảo hộ thương mại, sau khi Bộ Công Thương chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với thép HRC khổ rộng nhập khẩu từ Trung Quốc.

SHS cũng lưu ý rằng dù VN-Index đã quay trở lại vùng đỉnh lịch sử, tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng do mức tăng của thị trường thời gian qua chủ yếu đến từ hiệu ứng của nhóm VinGroup. Điều này khiến diễn biến thị trường trong tháng 4 vừa qua cũng như triển vọng tháng 5 tới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.