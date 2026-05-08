Dòng tiền “bắt đáy” nhập cuộc, cổ phiếu Novaland (NVL) tăng bứt phá sau chuỗi 4 phiên “lao dốc”

Sau nhiêu phiên giảm giá liên tiếp, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đã được nhà đầu tư “bắt đáy” mạnh trở lại trong phiên giao dịch 08/5.

Cụ thể, kết phiên, cổ phiếu NVL tăng 3,93% lên 17.200 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 41 triệu đơn vị.

Đà hồi phục của NVL diễn ra sau giai đoạn cổ phiếu này liên tục chịu áp lực bán tháo. Trước đó, chỉ trong 4 phiên giao dịch, thị giá cổ phiếu NVL đã “bốc hơi” gần 20%, tương ứng đà giảm 3.950 đồng/cổ phiếu.

Đặc biệt, ở 2 phiên 04/5 và 05/5 mã cổ phiếu địa ốc này nằm sàn – “trắng bên mua”, dư bán sàn chất đống hàng chục triệu đơn vị. Áp lực bán mạnh khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan, kéo cổ phiếu địa ốc này vào nhóm giảm sâu nhất thị trường.

Tuy nhiên, diễn biến đã dần tích cực hơn trong phiên 06/5 và 07/5 khi dòng tiền “giải cứu” bắt đầu nhập cuộc. Chỉ trong 2 phiên, hơn 122 triệu cổ phiếu đã được các nhà đầu tư “sang tay” thành công, giúp kìm hãm đà giảm mạnh của mã này.

Sang phiên 08/5, lực cầu tiếp tục chiếm ưu thế ngay từ đầu phiên. Dù có thời điểm rung lắc trong phiên, nhưng dòng tiền bắt đáy vẫn duy trì mạnh về cuối ngày, kéo cổ phiếu NVL bật tăng trở lại.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2026, Novaland ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc, khi báo lợi nhuận sau thuế đạt hơn 859,5 tỷ đồng, tăng bứt phá so với khoản lỗ 476,4 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước.

Novaland cho biết, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp quý 1/2026 chênh lệch 1.336 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025 chủ yếu do lợi nhuận từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, ĐHĐCĐ Novaland đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần 2026 đạt 22.715 tỷ đồng, tăng 3,26 lần so với kết quả thực hiện năm 2025; mục tiêu 2026 có lãi với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng. Công ty không có kế hoạch chia cổ tức trong năm 2026.

Trong năm 2026, Novaland tăng tốc xây dựng hoàn thiện và bàn giao tại các cụm dự án: Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, The Grand Manhattan, Victoria Village, Palm City… Về công tác cấp sổ, dự kiến sẽ bàn giao giấy chứng nhận tại các dự án: Sunrise Riverside, Kingston Residence, The Sun Avenue, Lucky Palace, Sunrise City, Orchard Garden, Palm City, Tresor, Golden Mansion, Garden Gate…

Ban lãnh đạo Novaland cho biết, đến nay, hành trình tái cấu trúc toàn diện của Tập đoàn đã cơ bản hoàn tất giai đoạn 1 với nhiều bước tiến quan trọng về tình hình tài chính, quản trị công ty và tiến độ dự án. Novaland đặt mục tiêu 2026 là năm cuối triển khai tái cấu trúc, từng bước thực hiện cam kết với khách hàng, nhà đầu tư, bước vào giai đoạn tăng trưởng trở lại và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.