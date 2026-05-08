Công ty chứng khoán liên quan ông Trịnh Văn Quyết vừa được "cởi trói" một hoạt động quan trọng

An Thái | 08-05-2026 - 14:15 PM | Thị trường chứng khoán

Công ty cũng đã được khôi phục hoạt động giao dịch mua chứng khoán trên thị trường niêm yết, thị trường đăng ký giao dịch tại HoSE và HNX từ giữa tháng 3 vừa qua.

Ngày 07/05/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán ARTEX được cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán.

Artex là công ty chứng khoán có liên quan đến hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết. Công ty từng có giai đoạn hoạt động dưới cái tên Chứng khoán BOS nhưng đã đổi lại tên cũ là Artex từ tháng 7 năm ngoái. Sau vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại hệ sinh thái này, Artex từng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa vào khỏi diện kiểm soát và mới được đưa ra khỏi diện này từ cuối tháng 2/2026.

Cùng với đó, CTCK Artex đã được khôi phục hoạt động giao dịch mua chứng khoán trên thị trường niêm yết, thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thời gian khôi phục bắt đầu từ ngày 10/3/2026.

Hoạt động giao dịch của công ty theo đó đang từng bước trở lại trạng thái bình thường, góp phần đảm bảo quyền lợi giao dịch của nhà đầu tư và tái kích hoạt các mảng dịch vụ cốt lõi trong hoạt động kinh doanh.

Song song với việc khôi phục hoạt động giao dịch, Artex đã xây dựng lộ trình phát triển cho giai đoạn 2026-2028. Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào việc ổn định nền tảng tài chính, gia tăng tệp khách hàng và cải thiện doanh thu thông qua đẩy mạnh hoạt động môi giới, mở rộng các dịch vụ tài chính, đồng thời tiếp tục duy trì kiểm soát rủi ro và củng cố hệ thống quản trị. Giai đoạn 2027-2028, công ty định hướng mở rộng thị phần, tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

An Thái

CÙNG CHUYÊN MỤC

VN-Index có thể vượt 2.300 điểm?

Vượt 1.900 điểm, VN-Index sẽ tăng tiếp tới đâu?

Trước thềm IPO, Điện Máy Xanh thu hơn 360 tỷ mỗi ngày

12:58 , 08/05/2026
V-Green tận dụng mạng lưới bán lẻ để tăng tốc hạ tầng xe điện VinFast

12:39 , 08/05/2026
Gần 1.000 cây xăng PVOIL sắp có thêm hàng nghìn tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô VinFast

11:14 , 08/05/2026
Y Dược phẩm Vimedimex bị nhắc nhở vì chậm nộp BCTC quý I/2026

10:54 , 08/05/2026

