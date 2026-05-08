V-Green tận dụng mạng lưới bán lẻ để tăng tốc hạ tầng xe điện VinFast

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green liên tiếp công bố hợp tác với Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam và Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) nhằm mở rộng mạng lưới tủ đổi pin xe máy điện VinFast trên toàn quốc.

Theo thỏa thuận với MediaMart công bố ngày 23/4, V-Green và MediaMart sẽ triển khai khoảng 1.000 tủ đổi pin tại 330 siêu thị điện máy trên cả nước và hoàn tất lắp đặt vào cuối tháng 5/2026. Tùy từng địa điểm, V-Green sẽ bố trí từ 3-5 tủ đổi pin tại mỗi điểm bán.

Tiếp đó, ngày 7/5, V-Green và PVOIL công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược triển khai hơn 3.000 tủ đổi pin xe máy điện tại chuỗi gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL trên toàn quốc.

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 5/2026, hai bên sẽ khảo sát và lắp đặt các tủ đổi pin xe máy điện cùng trạm sạc ô tô điện tại hệ thống cửa hàng của PVOIL. Dự kiến đến hết tháng 6/2026, gần 3.000 tủ đổi pin sẽ được hoàn tất triển khai.

Trước đó, V-Green và PVOIL đã hợp tác vận hành gần 400 trạm sạc ô tô điện kết hợp tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại các cửa hàng xăng dầu của PVOIL. Hiện doanh nghiệp đang mở rộng các tiện ích phi xăng dầu tại hệ thống cửa hàng, hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp năng lượng đa dạng.

Ngoài PVOIL và MediaMart, V-Green thời gian qua cũng mở rộng hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực du lịch, tài chính nhằm triển khai thêm hạ tầng sạc và tủ đổi pin xe điện VinFast.

Cũng trong tháng 4, V-Green ký hợp tác với Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (thuộc Sun Group) để triển khai hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng). Trong giai đoạn đầu, hai bên lắp đặt 20 trụ sạc ô tô điện cùng các tủ đổi pin xe máy điện vận hành 24/7 phục vụ du khách sử dụng xe điện VinFast. Hai doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục khảo sát để mở rộng mô hình này tại các cơ sở khác thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Với Ngân hàng Số Vikki (Vikki Bank), thỏa thuận cho biết ngân hàng số sẽ chia sẻ mặt bằng tại các điểm hoạt động để V-Green đầu tư, vận hành trạm sạc và tủ đổi pin xe máy điện. Đổi lại, ngân hàng này cung cấp các giải pháp tài chính hỗ trợ hoạt động đầu tư và vận hành hạ tầng của V-Green.

Theo V-Green, doanh nghiệp hiện vận hành 150.000 cổng sạc ô tô điện tại 34 tỉnh, thành phố. Song song với mạng lưới trạm sạc ô tô điện, công ty đang đẩy mạnh triển khai hệ thống tủ đổi pin xe máy điện thông qua hợp tác với nhiều đối tác như FPT Shop, Thế Giới Di Động, MediaMart và PVOIL.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn tất triển khai 60.000 tủ đổi pin xe máy điện VinFast trong quý II/2026.

Việc liên tục hợp tác với các hệ thống bán lẻ, cây xăng, ngân hàng và khu du lịch cho thấy V-Green đang lựa chọn hướng tận dụng hạ tầng mặt bằng sẵn có của đối tác để mở rộng nhanh mạng lưới sạc và đổi pin trên toàn quốc, thay vì tự phát triển điểm mới.

Việc hợp tác với các hệ thống bán lẻ và phân phối có sẵn mặt bằng rộng giúp V-Green rút ngắn đáng kể thời gian mở rộng hạ tầng đổi pin trên toàn quốc. Thay vì tự phát triển điểm đặt mới, doanh nghiệp có thể tận dụng ngay mạng lưới siêu thị điện máy và cửa hàng xăng dầu có lưu lượng khách lớn, vị trí thuận tiện và độ phủ rộng.



