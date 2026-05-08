DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hợp tác với “ông lớn” luyện kim top đầu TG, con trai trưởng trực tiếp ký kết

Ngày 7/5, VinMetal, doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup, và Primetals Technologies, Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới, đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh. Việc hợp tác này bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.

Việc hợp tác với Tập đoàn Primetals Technologies là bước đi chiến lược của VinMetal trong hành trình kiến tạo một tổ hợp thép hiện đại, đồng bộ và quy mô hàng đầu khu vực, đồng thời còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc theo đuổi các tiêu chuẩn ESG quốc tế, góp phần định hình một động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam.

Theo thỏa thuận ký kết, Primetals sẽ đảm nhiệm vai trò đối tác tích hợp công nghệ tổng thể (Technology Integrator), đồng hành cùng với VinMetal trong việc kiến tạo và tối ưu hóa giải pháp công nghệ xuyên suốt toàn chuỗi quy trình, từ luyện gang, luyện thép đến cán thép thành phẩm. Doanh nghiệp còn đồng thời điều phối và đồng bộ hóa các giao diện kỹ thuật giữa các gói thầu và các tổng thầu EPC, đảm bảo tính tích hợp liền mạch ở quy mô tổ hợp.

Trên thực tế, việc hợp tác với Primetals giúp VinMetal giảm thiểu đáng kể các rủi ro tích hợp kỹ thuật trong mô hình triển khai đa gói thầu, đồng thời rút ngắn tiến độ phát triển dự án thông qua việc chuẩn hóa các giải pháp công nghệ và tài chính ngay từ giai đoạn đầu.

Ngoài phạm vi công nghệ, hai bên cũng định hướng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như đào tạo nguồn nhân lực, vận hành - bảo trì và chuyển đổi số, hướng tới tối ưu hóa hiệu quả vận hành tổng thể và phát triển bền vững trong dài hạn.

VinMetal hướng tới xây dựng một tổ hợp thép đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất

Đoàn lãnh đạo cấp cao của VinMetal và Tập đoàn Primetals Technologies tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: VIC

Tại lễ ký kết, ông Phạm Nhật Quân Anh, Tổng Giám đốc VinMetal, nhấn mạnh rằng: “Hợp tác với Primetals, đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tích hợp công nghệ luyện kim, là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của VinMetal.

Chúng tôi hướng tới xây dựng một tổ hợp thép quy mô lớn, hiện đại, xanh và số hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của ngành thép Việt Nam trên bản đồ công nghiệp toàn cầu”.

Trong khi đó, ông Kosei Tsuji, Phó Chủ tịch điều hành, Tập đoàn Primetals chia sẻ: “VinMetal là đối tác sở hữu tầm nhìn dài hạn và cam kết rõ ràng đối với phát triển bền vững trong ngành luyện kim. Chúng tôi tin tưởng rằng sự cộng hưởng giữa năng lực công nghệ hàng đầu của Primetals và định hướng chiến lược của VinMetal sẽ kiến tạo nên một tổ hợp thép tiên tiến, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam”.

Đáng chú ý, VinMetal hiện đang triển khai dự án nhà máy sản xuất thép tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), với mục tiêu đưa vào vận hành giai đoạn đầu từ năm 2027. Dự án này được định hướng trở thành tổ hợp thép công nghệ cao hàng đầu khu vực, cung cấp các sản phẩm thép chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp, hạ tầng trong nước và xuất khẩu.

Do đó, việc ký kết MoU với Tập đoàn Primetals là nền tảng then chốt để VinMetal tăng tốc triển khai dự án, cũng như đảm bảo tính đồng bộ vượt trội về công nghệ, tài chính và vận hành, hướng tới kiến tạo một tổ hợp thép hiện đại, hiệu quả và bền vững theo chuẩn mực quốc tế.

Công nhân làm việc trong nhà máy sản xuất VinMetal. Ảnh: VIC

Ngày 6/10/2025, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp luyện kim – một ngành nền tảng quan trọng cho phát triển công nghiệp nặng của Việt Nam.

Với tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, Công ty VinMetal đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp – công nghệ cao tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh). Ở giai đoạn 1, nhà máy dự kiến có công suất khoảng 5 triệu tấn/năm và tập trung vào các dòng sản phẩm chiến lược như thép cán nóng, thép cường độ cao, thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất ô tô điện, xây dựng, hạ tầng giao thông tốc độ cao và công trình công nghiệp quy mô lớn.

Những sản phẩm chủ lực của VinMetal sẽ bao gồm thép tấm, thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu – cảng – đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước mở rộng xuất khẩu ra khu vực.

Tập đoàn Primetals Technologies được hình thành từ sự hợp nhất giữa Siemens VAI (Đức), biểu tượng công nghệ luyện kim và tự động hóa châu Âu, với Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery (Nhật Bản), hiện thuộc sở hữu của Mitsubishi Heavy Industries.

Trên thực tế, Primetals nổi tiếng toàn cầu về công nghệ luyện thép tích hợp, cán thép, tự động hóa Level 1-3 và các giải pháp số hóa nhà máy thép cho các tổ hợp thép quy mô lớn. Đây cũng là một trong số ít các công ty trên thế giới có khả năng cung cấp giải pháp đồng bộ toàn chuỗi cho ngành thép, kết hợp tiêu chuẩn kỹ thuật châu Âu với năng lực công nghiệp và quản trị Nhật Bản.