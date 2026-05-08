Quỹ vàng khổng lồ bất ngờ "gom" hàng trở lại

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn , quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã quay đầu mua ròng nhẹ 0,3 tấn vàng trong phiên 7/5, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên hơn 1.033 tấn. Đáng chú ý, sự đảo chiều này diễn ra sau khi SPDR đã có chuỗi 11/13 phiên gần nhất bán ròng, trong khi 2 phiên còn lại “đứng im”.

Theo dữ liệu trên sàn Kitco, giá vàng giao ngay đóng cửa phiên 7/5 dừng ở mức 4.687 USD/oz, giảm nhẹ 0,08%. Trong phiên, giá vàng có thời điểm vượt xa mốc 4.700 USD/oz nhưng áp lực chốt lời đã đẩy giá sụt giảm trở lại.

Nhà đầu tư vẫn khá thận trọng chờ những diễn biến mới nhất về đàm phán hòa bình giữa xung đột Mỹ và Iran. Trong trường hợp xung đột kết thúc đồng nghĩa giá dầu sẽ giảm, áp lực lạm phát trên toàn cầu sẽ hạ nhiệt và các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục hạ lãi suất. Ngược lại, nếu chiến sự còn tiếp diễn, áp lực mất giá đối với vàng sẽ còn lớn.

Mặc dù vẫn còn một chặng đường dài để lấy lại các mức giá quan trọng, một ngân hàng đầu tư dự đoán giá vàng cuối cùng sẽ tăng cao hơn.

Trong bản báo cáo mới nhất về kim loại quý, Amy Gower, chiến lược gia về kim loại và khai thác mỏ tại Morgan Stanley Research, đã nhắc lại dự báo giá vàng sẽ kết thúc năm ở mức khoảng 5.200 USD/ounce, tăng khoảng 10% so với giá hiện tại.

Bà Gower nói thêm rằng bà không ngạc nhiên khi giá vàng giảm trong những tháng gần đây bất chấp sự bất ổn địa chính trị gia tăng do cuộc chiến đang diễn ra ở Iran.

“Với việc xung đột gây ra cú sốc về nguồn cung năng lượng, làm giảm hy vọng về việc giảm lãi suất tại Mỹ, không có gì đáng ngạc nhiên khi vàng gặp khó khăn trong việc đóng vai trò là tài sản trú ẩn an toàn lần này”, Amy Gower, chiến lược gia về kim loại và khai thác mỏ của Morgan Stanley Research, cho biết.

Sự nhạy cảm của vàng đối với chính sách tiền tệ đã trở thành yếu tố chính chi phối giá cả. Điều này đã làm lu mờ vị thế tài sản trú ẩn an toàn của nó và làm giảm hiệu quả của nó như một công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị và lạm phát. Giá vàng không chỉ phản ánh tác động của một sự kiện cụ thể mà quan trọng hơn, còn phản ánh phản ứng chính sách sau đó.

Giá dầu cao, gây áp lực lạm phát, đang buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải xem xét lại lập trường chính sách nới lỏng của mình và kết quả là, thị trường bắt đầu loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, Morgan Stanley vẫn đặt cược vào ít nhất một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, điều này sẽ hỗ trợ giá vàng tăng cao.