Một doanh nghiệp trên HOSE sắp trả cổ tức 5.000 đồng/cp, duy trì “mưa tiền mặt” suốt 15 năm qua

Ngày 5/6 tới đây, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã: DVP) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 5.000 đồng.

Với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cảng Đình Vũ (DVP) dự kiến chi khoảng 200 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 29/6/2026.

Trước đó, HĐQT doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt kỷ lục với tổng tỷ lệ lên tới 80%, tương đương 8.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự chi khoảng 320 tỷ đồng và được chia thành 2 đợt. Như vậy, sau đợt tạm ứng 50% lần này, doanh nghiệp còn một đợt chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%, tương ứng khoảng 120 tỷ đồng, dự kiến hoàn tất trước tháng 10 năm nay.

Về cơ cấu cổ đông, công ty mẹ là Cảng Hải Phòng hiện nắm giữ 51% vốn điều lệ tại DVP và dự kiến nhận về gần 102 tỷ đồng cổ tức. Trong khi đó, CTCP Vật tư Nông sản – cổ đông lớn thứ hai với tỷ lệ sở hữu 18,7% sẽ nhận khoảng 37 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ được thành lập theo mô hình công ty cổ phần theo Quyết định số 990/QĐ-TGĐ ngày 11/11/2002 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Khi thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó Cảng Hải Phòng góp 51 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 51% vốn điều lệ, cùng với sự tham gia của một số pháp nhân và cán bộ công nhân viên Cảng Hải Phòng.

DVP từ lâu được biết đến là doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn trên thị trường. Kể từ khi niêm yết năm 2009, tỷ lệ cổ tức bình quân hàng năm của công ty dao động quanh mức 30–40%. Đáng chú ý, trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp đều duy trì mức cổ tức khủng lên tới 70%.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 DVP ghi nhận doanh thu đạt 719 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 76% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 405 tỷ đồng, tương ứng thực hiện khoảng 85% mục tiêu năm.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đánh giá môi trường kinh doanh tiếp tục đối mặt nhiều thách thức khi kinh tế thế giới chịu tác động từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, các xung đột địa chính trị cùng biến động tăng của chi phí vận tải và nhiên liệu.

Dù vậy, DVP vẫn đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng tích cực với mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 820 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 460 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và 14% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Cảng Đình Vũ cũng đặt kế hoạch sản lượng phục vụ năm 2026 đạt khoảng 650.000 TEU. Doanh nghiệp đồng thời trình cổ đông phương án duy trì cổ tức tối thiểu 70% bằng tiền mặt cho năm 2026, tương ứng 7.000 đồng/cổ phiếu.