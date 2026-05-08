Y Dược phẩm Vimedimex bị nhắc nhở vì chậm nộp BCTC quý I/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex (Y Dược phẩm Vimedimex, MCK: VMD, sàn HoSE) về việc chậm nộp Báo cáo tài chính (BCTC) quý I/2026.

Theo đó, căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý….”.

Ảnh minh họa

Đồng thời, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin định kỳ đồng thời bằng tiếng Anh kể từ ngày 1/1/2025”.

Đến thời điểm ngày 6/5/2026, đã quá thời hạn công bố thông tin nhưng Y Dược phẩm Vimedimex chưa thực hiện công bố thông tin BCTC quý I/2026 (riêng và hợp nhất) bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định.

Do đó, HoSE nhắc nhở công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trong một diễn biến khác, ngày 15/5/2026 tới đây, Y Dược phẩm Vimedimex sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 12/6/2926, địa điểm họp sẽ được thông báo tại thư mời gửi đến cổ đông. Nội dung họp nhằm thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; BCTC kiểm toán năm 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật.