Trước thềm IPO, Điện Máy Xanh thu hơn 360 tỷ mỗi ngày

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) – công ty con của Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm với doanh thu 43.283 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 35% kế hoạch năm. Tương ứng doanh thu bình quân 360 tỷ đồng mỗi ngày.

Tăng trưởng đồng đều trên tất cả các chuỗi và nhóm sản phẩm chính nhờ SSSG 33%. Toàn bộ các chuỗi tại Việt Nam ghi nhận tăng trưởng doanh thu 2 chữ số dù không mở cửa hàng mới. Các ngành hàng chính ghi nhận doanh thu tăng trưởng 15-60% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Topzone có kết quả tốt nhất nhờ doanh thu các sản phẩm Apple tăng 60% so với cùng kỳ. Đặc biệt, doanh thu Erablue tăng 94% so với cùng kỳ nhờ SSSG 20% và 123 cửa hàng mới.

Trong 4 tháng đầu năm, doanh thu từ mua trả chậm tăng 48% so với cùng kỳ và chiếm 38% tổng doanh thu, với tỷ lệ các sản phẩm có áp dụng mua trả chậm đạt 96%.

Tổng giá trị dịch vụ thanh toán tiện ích & ngân hàng đạt 37.000 tỷ đồng trong 4 tháng, tăng 9% so với cùng kỳ. DMX ghi nhận 25 triệu giao dịch trong hoạt động này, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thợ DMX ghi nhận tổng doanh thu 4 tháng đạt 1.252 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu từ khách hàng bên ngoài đóng góp 153 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và chiếm 12% tổng doanh thu Thợ DMX.

SuperApp ghi nhận 58 triệu lượt truy cập trong 4 tháng đầu năm, tương ứng doanh thu đạt 2.460 tỷ đồng, chiếm 6% tổng doanh thu của DMX.

DMX là một trong 3 nhánh kinh doanh chuyên biệt của Tập đoàn mẹ MWG, bên cạnh Bách Hóa Xanh (BHX) và các chuỗi bán lẻ khác (An Khang, Avakids). Tính đến cuối tháng 4, hệ thống của DMX có 2.005 cửa hàng Điện Máy Xanh; 927 cửa hàng Thế Giới Di Động; 85 cửa hàng Topzone và 222 cửa hàng EraBlue tại Indonesia.

Trong tầm nhìn 5 năm tiếp theo (2026 - 2030), DMX dự phóng doanh thu sẽ đạt mức 182.000 tỷ đồng, tương đương tốc độ tăng trưởng kép 11%/năm. Đáng chú ý, nhờ sự đóng góp của các mảng dịch vụ (tài chính, hậu mãi) có biên lợi nhuận vượt trội, lợi nhuận ròng được dự báo tăng trưởng tốc độ 16%/năm, tiến tới mục tiêu nhân đôi lợi nhuận lên 13.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Đáng chú ý, DMX đang có kế hoạch IPO ngay trong quý 2 năm nay. Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em – CEO DMX, trong kế hoạch IPO sắp tới, ban lãnh đạo sẽ tham gia đầu tư bằng nguồn tài chính cá nhân hoặc tái cơ cấu các khoản sở hữu trong MWG - khẳng định cam kết dài hạn với lợi ích cổ đông, nhưng vẫn đảm bảo hài hòa giữa cổ đông hiện hữu MWG và cổ đông mới DMX.