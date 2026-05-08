Khối ngoại tiếp tục bán ròng, "xả" hơn 700 tỷ đồng tại hai cổ phiếu VN30

Sau nhịp rung lắc trong phiên sáng, VN-Index đảo chiều tăng điểm trong phiên chiều. Kết phiên 8/5, chỉ số tăng gần 6 điểm lên 1.915 điểm. Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao, với giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt khoảng 28.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 916 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 905 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MSN được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 162 tỷ đồng. Theo sau, VIX và VIC là mã tiếp theo được gom mạnh 147 và 136 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh tại 2 mã lớn, với tổng giá trị hơn 700 tỷ đồng. Trong đó, FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 445 tỷ đồng. Theo sau là VHM và ACB, lần lượt bị bán ròng 267 tỷ đồng và 138 tỷ đồng, trong khi MSB cũng chịu áp lực xả với giá trị 110 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 1,55 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVI được mua ròng mạnh nhất với giá trị 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 6 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng TNG, SHS, MBS.

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 9 tỷ đồng; theo sau PLC bị bán 5tỷ, NTP, VC3, HUT bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu QNS được khối ngoại mua 2,4 tỷ đồng. Theo sau, MML và MSR cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 15 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , SBB, F88, ,...