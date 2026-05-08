Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, "xả" hơn 700 tỷ đồng tại hai cổ phiếu VN30

Mai Chi | 08-05-2026 - 15:47 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục bán ròng, "xả" hơn 700 tỷ đồng tại hai cổ phiếu VN30

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 916 tỷ đồng.

Sau nhịp rung lắc trong phiên sáng, VN-Index đảo chiều tăng điểm trong phiên chiều. Kết phiên 8/5, chỉ số tăng gần 6 điểm lên 1.915 điểm. Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao, với giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt khoảng 28.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 916 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 905 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MSN được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 162 tỷ đồng. Theo sau, VIX và VIC là mã tiếp theo được gom mạnh 147 và 136 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh tại 2 mã lớn, với tổng giá trị hơn 700 tỷ đồng. Trong đó, FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 445 tỷ đồng. Theo sau là VHM và ACB, lần lượt bị bán ròng 267 tỷ đồng và 138 tỷ đồng, trong khi MSB cũng chịu áp lực xả với giá trị 110 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 1,55 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVI được mua ròng mạnh nhất với giá trị 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 6 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng TNG, SHS, MBS.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 9 tỷ đồng; theo sau PLC bị bán 5tỷ, NTP, VC3, HUT bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu QNS được khối ngoại mua 2,4 tỷ đồng. Theo sau, MML và MSR cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 15 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , SBB, F88, ,...

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VN-Index có thể vượt 2.300 điểm?

VN-Index có thể vượt 2.300 điểm? Nổi bật

Vượt 1.900 điểm, VN-Index sẽ tăng tiếp tới đâu?

Vượt 1.900 điểm, VN-Index sẽ tăng tiếp tới đâu? Nổi bật

Công ty chứng khoán liên quan ông Trịnh Văn Quyết vừa được "cởi trói" một hoạt động quan trọng

Công ty chứng khoán liên quan ông Trịnh Văn Quyết vừa được "cởi trói" một hoạt động quan trọng

14:15 , 08/05/2026
Trước thềm IPO, Điện Máy Xanh thu hơn 360 tỷ mỗi ngày

Trước thềm IPO, Điện Máy Xanh thu hơn 360 tỷ mỗi ngày

12:58 , 08/05/2026
V-Green tận dụng mạng lưới bán lẻ để tăng tốc hạ tầng xe điện VinFast

V-Green tận dụng mạng lưới bán lẻ để tăng tốc hạ tầng xe điện VinFast

12:39 , 08/05/2026
Gần 1.000 cây xăng PVOIL sắp có thêm hàng nghìn tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô VinFast

Gần 1.000 cây xăng PVOIL sắp có thêm hàng nghìn tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô VinFast

11:14 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên